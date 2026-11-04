Bei russischer Rückkehr : Klostermann: "Eishockey-WM steht tatsächlich auf der Kippe"

04.11.2026 | 12:33 |

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein.