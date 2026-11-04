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Klostermann: "Eishockey-WM steht tatsächlich auf der Kippe"

Bei russischer Rückkehr:Klostermann: "Eishockey-WM steht tatsächlich auf der Kippe"

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Eishockey-WM: Kontantin Klostermann

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein.

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