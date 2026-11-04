Bei russischer Rückkehr:Klostermann: "Eishockey-WM steht tatsächlich auf der Kippe"
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Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Kontantin Klostermann ordnet ein.
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