Nach vielen Rückschlägen: Zverevs langer Weg an die Weltspitze

Alexander Zverev hat sein großes Karriereziel erreicht. Nach Jahren voller Rückschläge steht er an der Weltspitze. Was er verändert hat und warum er dort länger bleiben könnte.

35 Jahre nach Boris Becker ist wieder ein deutscher Spieler die Nummer eins der Tennis-Welt. Alexander Zverev übernimmt nach seinem Sieg über Tallon Griekspoor die Spitze. 30.10.2026 | 2:20 min

Nach dem verwandelten Matchball gegen den formstarken Niederländer Tallon Griekspoor im Achtelfinale des ATP-Turniers in Wien sahen die knapp 10.000 Fans einen Alexander Zverev, der mit den Tränen kämpfte. Auf einer Leinwand war gerade ein Video über seine bisherige Karriere gezeigt worden.

Zverev ist zweiter deutscher Spieler auf Rang eins

Durch den Viertelfinaleinzug wird der 29-Jährige am kommenden Montag erstmals die Weltrangliste anführen. 2026 gewann er mit den French Open in Paris und den US Open in New York seine ersten beiden Grand-Slam-Turniere.

Mit 64 Einzelsiegen gewann Zverev in diesem Jahr die meisten Matches auf der ATP-Tour. Nun wird er der zweite männliche deutsche Spieler an der Spitze nach Boris Becker, der 1991 zunächst drei und später neun Wochen die Weltrangliste anführte.

Dass Zverev spätestens zum Jahresende die Nummer eins sein würde, stand angesichts des vorzeitigen Saisonaus des Italieners Jannik Sinner (Knieverletzung) seit einigen Wochen fest.

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Ivan Lendl prophezeite Zverev große Tennis-Karriere

Schon früh galt Zverev als Auserwählter für eine bessere deutsche Tenniszukunft. Ivan Lendl, selbst lange die Nummer eins der Welt, bezeichnete den Teenager Zverev als nächsten großen Spieler und sah sich 2017 bestätigt: "Ich denke, er ist der Beste aus der nachrückenden Generation." Damals waren nur noch Roger Federer und Rafael Nadal in der Weltrangliste vor dem damals 20-Jährigen platziert.

Im Alter von 19 Jahren gewann Zverev seinen ersten ATP-Titel, mit 21 triumphierte er bei den ATP Finals 2018, schlug Roger Federer und Novak Djokovic. Doch bei Grand-Slam-Turnieren scheiterte er lange an den Erwartungen. Erst beim 19. Versuch erreichte er ein Halbfinale.

Schlagzeilen abseits des Tennisplatzes

Abseits des Tennisplatzes sorgte Zverev zudem mit anderen Themen für Schlagzeilen: Ein schmutziger Rechtsstreit mit seinem ersten Manager, Corona-Verfehlungen, Trainer-Schlammschlachten und trotzige öffentliche Auftritte.

Dennoch spielte sich Zverev in dieser Zeit in das US-Open-Finale 2020, das er nach 2:0-Satzführung auf dramatische Art und Weise noch gegen Freund und Weggefährte Dominic Thiem verlor. Dieses Endspiel wirkte in ihm lange nach.

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2022, spielerisch auf dem Weg nach ganz oben, folgte eine schwere Knöchelverletzung im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal. Innerhalb eines Jahres kämpfte er sich zurück in die Weltspitze, an der ihm nun Carlos Alcaraz und Sinner enteilt waren. Gegen die beiden jungen Ausnahmespieler verlor er seine Grand-Slam-Turnier-Finals zwei, drei und fünf.

Zverevs Physis für den Erfolg ausschlaggebend

Erst eine offensivere Spielweise, mentale Reife auf und neben den Tennisplätzen und seine außergewöhnliche Fitness ermöglichten 2026 die Wende hin zur Nummer eins. Diese Position bringe viel mit sich, wie er nach aller Freude auf dem Centre Court später in der Presserunde ungewöhnlich analytisch mitteilte.

Du musst ein gutes Vorbild sein, du musst auch auf dem Platz vieles richtig machen. Ich finde, dass ich dafür sehr bereit bin. „ Alexander Zverev

Für Zverev selbst ist die Physis der entscheidende Grund, warum er an Alcaraz und Sinner vorbeigezogen ist. "Viele werden sagen: 'Klar, der sitzt jetzt hier und ist Nummer eins der Welt geworden durch Verletzungen der anderen. Aber fit zu sein ist ein großer Teil vom Sport'", so Zverev.

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Grundstein legte Zverev in der Saisonvorbereitung

In seiner vierwöchigen Saisonvorbereitung im Dezember absolvierte er täglich fünf bis sechs Stunden Fitnesstraining und spielte eine bis anderthalb Stunden Tennis. "Diese Phase ist genau dafür da, dass ich fit bleibe, keine Verletzungen habe und das Gefühl habe, dass ich im fünften Satz genauso fit wie im ersten Satz bin."

Rein vom Tennisspielen her sei ein Sinner in Topform der beste Spieler der Welt, so Zverev. "Aber ich finde, dass ich die beste Saison hatte."

Krönen kann Zverev die Saison bei den ATP Finals und den Davis-Cup-Finals. Dort möchte er Ende November mit dem erfahrenen Team den ersten deutschen Titel seit 1993 gewinnen.