Erster Deutscher seit Becker:Zverev erstmals Weltranglistenerster
Alexander Zverev wird die neue Nummer eins der Tennis-Weltrangliste. Durch den Viertelfinaleinzug in Wien löst er am Montag den Italiener Jannik Sinner ab.
Alexander Zverev hat den Tennisthron erklommen und wird ab Montag erstmals die Weltrangliste anführen. Durch seinen Viertelfinaleinzug beim ATP-Turnier in Wien erreichte der Hamburger das nächste große Karriereziel.
Zverev, der in diesem Jahr die French Open und die US Open gewonnen hat, ist der zweite deutsche Profi nach Boris Becker 1991 an der Spitze des Rankings der Herren.
Wechsel an der Tennis-Spitze ist nun offiziell
Dass Zverev den Italiener Jannik Sinner überholen und das Tennisjahr als Weltranglistenerster beenden würde, hatte bereits festgestanden. Durch das 6:4, 7:5 gegen den Niederländer Tallon Griekspoor im Achtelfinale ist nun der Wechsel an der Spitze offiziell.
Zverev ist erst der 30. Tennisspieler, der die 1973 eingeführte ATP-Weltrangliste anführen wird. Von den deutschen Tennisspielern hatten dies neben Becker lediglich Steffi Graf und Angelique Kerber im WTA-Ranking geschafft.
Zverev erlebt Traumsaison mit zwei Grand-Slam-Titeln
Gegen den Niederländer Griekspoor, der ihn diese Saison zuletzt beim Masters in Montreal bezwungen hatte, gelang Zverev sofort ein Break. Nach 40 Minuten holte sich der gebürtige Hamburger den ersten Satz. Im zweiten Durchgang hatte Zverev erneut eine schnelle Breakchance, vergab diese aber. Zum 6:5 nahm er dem Niederländer aber den Aufschlag ab und machte wenig später den Sieg perfekt.
Damit erreichte Zverev in einer Traumsaison den nächsten Meilenstein. Bei den French Open hatte er sich von der großen Last befreit, womöglich als bester Tennisspieler ohne Grand-Slam-Titel in die Geschichte einzugehen. Gelöst holte er sich bei den US Open direkt den zweiten Major-Triumph.
Medwedew stellt sich hinter Zverev: "Er verdient es"
In New York fehlte Sinner bereits mit einer Knieverletzung, der Spanier Carlos Alcaraz war gerade erst nach einer langwierigen Handgelenksblessur zurückgekommen. Auch deshalb debattiert die Tennisszene, welchen Anteil die langen Ausfälle der beiden dominierenden Profis der vergangenen Jahre an Zverevs Krönung haben.
Der Russe Daniil Medwedew, selbst frühere Nummer eins der Welt und lange Zeit einer von Zverevs Angstgegnern, schlug sich dabei auf die Seite des Deutschen. "Punkte sind der fairste Teil im Tennis. Natürlich hätte Jannik wahrscheinlich große Chancen gehabt, viel mehr Punkte zu gewinnen, wenn er gesund gewesen wäre", sagte Medwedew.
Noch ist Zverev in diesem Jahr nicht am Ende seiner großen Ziele angekommen. Nach den ATP Finals in Turin, die er das dritte Mal gewinnen will, steht noch die Finalrunde im Davis Cup an. Im Teamwettbewerb wartet das deutsche Tennis fast so lange auf einen Titel wie auf eine Nummer eins bei den Männern. Becker & Co. triumphierten zuletzt 1993.
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