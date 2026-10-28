Holstein Kiel hat die nächste Pokalüberraschung geschafft. Gegner Hoffenheim warfen die "Störche" im Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal.

Holstein Kiel zieht nach großem Kampf gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale ein. Vom Punkt behalten die Norddeutschen die Nerven und sorgen für das Pokalaus des Bundesligisten. 28.10.2026 | 9:15 min

Lio Rothenhagen hat Zweitligist Holstein Kiel gegen die TSG Hoffenheim ins Achtelfinale des DFB-Pokals geführt und für eine Überraschung gegen den Bundesligisten gesorgt.

Der Keeper hielt im Elfmeterschießen den entscheidenden Ball gegen Mats Rots und wurde zum Holstein-Helden. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 (1:1) gestanden. In der Verlängerung fielen keine Treffer mehr, so dass das Elfmeterschießen mit 4:3 die Entscheidung brachte.

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In der spannenden, aber niveauarmen Partie waren die Hoffenheimer durch Adam Hlozek (11. Minute) in Führung gegangen. Adrian Kapralik (23.) sorgte für den Ausgleich der Kieler. Die Norddeutschen brachten das Remis über die reguläre Spielzeit und die Verlängerung - und wurden am Ende verdiente Sieger.

Erst Abseitstor TSG, im Gegenzug Treffer Kiel

Auf der Baustelle Holstein-Stadion übernahm der Favorit aus dem Kraichgau vor 10.001 Zuschauern zunächst das Kommando. Die Kieler ließen den Bundesliga-Zehnten kommen. Zwar hatten die Gastgeber durch Adrian Kapralik (5.) die erste Chance. Doch der Druck der Hoffenheimer war so groß, dass Hlozek mit einem satten Volleyschuss vom Elfmeterpunkt die Führung erzielte.

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Die Gäste blieben dran. Als Tim Lemperle (22.) traf, sah es nach einem souveränen Erfolg aus. Doch das Tor wurde zu Recht wegen Abseits nicht anerkannt. Kurios: Gleich im Gegenzug kamen die Kieler zum Ausgleich durch Kapralik, der einen überragenden Pass von Hiroki Sekine verwertete.

Ilzer setzt voll auf Offensive

Nach der Pause dominierten die Hoffenheimer, die zuletzt in drei Pflichtspielen siegreich gewesen waren. In Fisnik Asslani und Adam Daghim brachte TSG-Trainer Ilzer zwei Stürmer. Viel Produktives sprang aus der Überlegenheit der Gäste nicht raus.

Bei der besten Möglichkeit half Kiels Torwart Lio Rothenhagen mit, als Asslani seinen Pass aus dem Strafraum erlief. Den Schuss des TSG-Stürmers entschärfte Rothenhagen.

Die Partie wurde mit zunehmender Spielzeit intensiver und hektischer. Von Spielfluss war weder bei Holstein noch bei Hoffenheim mehr viel zu sehen. Es ging erst in die Verlängerung, dann ins Elfmeterschießen. Dort hatten die Kieler das bessere Ende für sich.

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Quelle: dpa