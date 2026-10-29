Im dritten Spiel der Champions League schaffen es die FC Bayern Frauen nicht über ein 2:2 gegen Real Madrid hinaus. Es scheint, als fehle ihnen auf Topniveau die Effizienz.

Die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid mit Originalkommentar von Claudia Neumann. 28.10.2026 | 9:57 min

Nach der Partie konnten sich die Spielerinnen nicht entscheiden, ob sie glücklich oder verärgert sein sollten. Pernille Harder entschied sich für die optimistische Variante und war froh, dass die Bayern nach einem 0:2-Rückstand noch zwei Tore erzielten. Man müsse auf die "Performance" schauen.

Ihre Teamkollegin Klara Bühl war frustriert, dass Bayern nach einer starken zweiten Hälfte den Siegtreffer verpasste. "Ein Sieg hätte gutgetan", sagte sie am ZDF-Mikrofon.

"Nicht optimal gelaufen": Aus Sicht von Bayerns Klara Bühl wäre gegen Real Madrid mehr drin gewesen. Nach einem frühen Rückstand sicherte sich der FCB am Ende ein 2:2. 28.10.2026 | 3:26 min

Im dritten Gruppenspiel der Champions-League-Ligaphase erreichten die FC Bayern Frauen gegen Real Madrid ein 2:2. Mit nur einem Sieg aus drei Königsklassenpartien laufen die Bayern den eigenen Ansprüchen hinterher.

Die fehlende Effizienz unterscheide eine "sehr, sehr gute Mannschaft von einer Weltklassemannschaft", sagte Bühl, die am Montag bei der Ballon-d’Or-Verleihung als beste Deutsche den zwölften Platz erreichte.

Real Madrid nutzte Bayerns Schläfrigkeit

Wie im ersten Ligaspiel gegen Manchester City Ende September stand am Ende ein 2:2 zu Buche. Der Unterschied: Damals kassierte man nach 2:0-Führung zwei Gegentreffer, heute verpasste Bayern den Start und lag nach 22 Minuten mit 0:2 hinten. "Wir waren ein bisschen überrumpelt von deren Offensivpower", sagte die verletzte Giulia Gwinn in der Halbzeitpause im ZDF.

Giulia Gwinn arbeitet nach ihrem Außenbandriss am Comeback. Im Interview mit Sven Voss nährt sie Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr. 28.10.2026 | 2:51 min

Spaniens Weltmeisterin Athenea (7.) und die ehemalige Bayern-Stürmerin Lineth Beerensteyn (22.) hatten die Münchnerinnen zweimal überrascht und deren Abwehrfehler eiskalt ausgenutzt. Vor allem auf der rechten Seite wirkte Bayern anfällig. Vor Bayern lag fortan also eine Mammutaufgabe:

Es ist schwierig zu gewinnen, wenn man zwei Gegentore bekommt. „ Pernille Harder im ZDF

Ausgleich dank Bayern-Turbo Tanikawa

Von einer Aussichtslosigkeit, unter die besten vier Teams zu kommen und damit direkt ins Viertelfinale einzuziehen, wollte Trainer José Barcala nach der Partie nichts wissen. "Wir sind ein Weltklasseteam", trotzte er der Aussage Klara Bühls, mit der er auf der Pressekonferenz konfrontiert wurde, das aus "Weltklassespielerinnen" bestünde.

Zu erkennen war diese Qualität bei ebenjener Klara Bühl, die von ihren Gegenspielerinnen häufig mit zwei oder drei Spielerinnen gedeckt wurde. Dennoch schaffte sie es immer wieder, den Ball mit einem Tempolauf nach vorn zu bringen und gefährlich vor das Tor zu flanken. In der 31. Minute profitierte Bayern-Stürmerin Edna Imade von einer Bühl-Ecke und erzielte den Anschlusstreffer.

Die deutschen Meisterinnen waren spätestens ab diesem Zeitpunkt das aktivere und kreativere Team, das sich weit mehr Chancen herausspielte. Mittelfeld-Allrounderin Momoko Tanikawa nutzte schließlich einen Abpraller Linda Dallmanns von der Strafraumgrenze (52.). "Ein Weltklassetor", kommentierte Barcala.

Real Madrid hat gegen Bayern die Führung aus der Hand gegeben. "Hier einen Punkt auswärts mitzunehmen, ist gut", findet Elisa Senß. 28.10.2026 | 1:14 min

Reicht Weltklasse auch für den Champions-League-Titel?

Doch es blieb das letzte Tor an diesem Abend vor einer euphorisch jubelnden Kulisse von 6.200 Fans in Unterhaching. "Wir sind auch nur Menschen, wir können nicht aus jeder Chance ein Tor machen", sagte Außenverteidigerin Franziska Kett. Die letzte Großchance vergab die eingewechselte Sophie Proost in der Nachspielzeit.

Mit einem Sieg und zwei Unentschieden, damit fünf Punkten, rangieren die Bayern-Frauen auf Platz fünf der Champions-League-Tabelle. Die besten vier Teams überspringen die Playoffs und stehen direkt im Viertelfinale - das klare Ziel der Bayern.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels zwischen SL Benfica und Bayern München. Mit dem Original-Kommentar von Norbert Galeske. 30.09.2026 | 7:07 min

Mehr Effizienz vor dem eigenen Tor ist das eine, zwei Gegentreffer das andere. "Am Ende gewinnen die Teams den Wettbewerb, die die wenigsten Tore kassieren", resümierte die erfahrene Stürmerin Pernille Harder. Bayern kassierte vier Tore bisher.

Die nächste Chance, sich als Weltklasseteam zu präsentieren, haben die Bayern in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 10. November.

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