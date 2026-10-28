Champions League: Bayern-Frauen erstmals gegen Real Madrid

Die Fußballerinnen des FC Bayern treffen erstmals auf Real Madrid. Am dritten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase steht für die Münchnerinnen schon viel auf dem Spiel.

Bayern Münchens Sarah Zadrazil sagt: "Wir wollen in die Top vier". Quelle: Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Bayern gegen Real: Es ist ein Spiel für die ganz große europäische Bühne, bislang allerdings ausschließlich bei den Männern. 2007 etwa sorgte Roy Makaay für einen Blitzstart nach gerade einmal zehn Sekunden. 2012 verschossen unter anderem Kaká, Ronaldo und Sergio Ramos drei Elfmeter im Bernabéu-Stadion. 2014 demontierte Real die Bayern dafür mit 4:0 in deren heimischer Allianz Arena.

Bei den Frauen hingegen ist das Duell der Bayern-Frauen gegen die Königlichen ein Novum: Am dritten Ligaspieltag der Champions League 2026/27 treffen beide Teams zum ersten Mal in einem Pflichtspiel aufeinander (18:45 Uhr im ZDF-Livestream). Während die Geschichte der Frauenabteilung der beiden Top-Vereine noch kurz ist, sind die Ambitionen riesig.

Verfolgen Sie hier das Spiel in der Frauen-Champions-League zwischen dem FC Bayern und Real Madrid! Es kommentiert Claudia Neumann. Anstoß: 18:45 Uhr. 28.10.2026

Seit 2020 gehört das Frauenteam zu Real Madrid

Mit 36 Titeln ist Real Madrid spanischer Rekordmeister - davon sind die Frauen meilenweit entfernt. Erst seit 2020 besteht die Frauenabteilung unter dem Namen und unter dem Dach Real Madrids. In der spanischen Frauen-Liga steht Real klar im Schatten des großen FC Barcelona, hat sich aber als zweite Kraft etabliert. Der Umsatz lag laut Angaben des Vereins zuletzt bei 12,3 Millionen Euro. Real investiert eine Menge in die Frauen.

Das zeigt sich auch daran, dass immer mehr Top-Spielerinnen das weiße Trikot tragen, darunter die ehemaligen Nationalspielerinnen Merle Frohms und Sara Däbritz und die aktuelle DFB-Spielerin Elisa Senß. "Obwohl die Frauenabteilung noch vergleichsweise jung ist, macht Real Madrid von Jahr zu Jahr enorme Fortschritte", sagte Senß der Deutschen Presse-Agentur.

Debakel gegen Barcelona, solide in der Königsklasse

In der 19-jährigen Schwedin Felicia Schröder haben die Königlichen eine verlässliche Torjägerin, die in der Liga in acht Spielen sieben Mal traf. Gleichzeitig schwanken die Leistungen des Tabellenzweiten, wie am deutlichen 0:7-Debakel gegen Barcelona erkennbar war. "Das hätte uns nicht passieren dürfen", sagte Elisa Senß bei der Presserunde dazu.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels zwischen SL Benfica und Bayern München. Mit dem Original-Kommentar von Norbert Galeske. 30.09.2026 | 7:07 min

Im Hinblick auf die Champions League würden den Real-Frauen "vielleicht noch ein paar Jahre an Erfahrung" fehlen, sagt die ehemalige Nationalspielerin Melanie Leupolz, die für Bayern und Real spielte, in einem Interview mit "fcbayern.com". "Real verfügt über junge Spielerinnen, die vielleicht noch nicht dieselbe Routine besitzen, dafür aber mit einer gewissen Unbeschwertheit und Spielfreude auftreten können", sagt sie.

Gegen Paris Saint-Germain und Manchester City errangen die Madrileninnen jeweils ein 1:1. Für das Spiel gegen die Bayern gab Real-Trainer Pau Quesada ein klares Ziel aus:

Unser Ziel ist es auf jeden Fall, hier zu gewinnen. „ Real-Trainer Pau Quesada

Spielerin Elisa Senß erwartet ein "sehr kämpferisches Spiel".

Torhüterin Merle Frohms und Mittelfeldspielerin Elisa Senß haben zum Champions-League-Auftakt mit Real Madrid den Sieg verpasst. Paris St.-Germain kam eine Viertelstunde vor Schluss zum 1:1-Endstand. 22.09.2026 | 2:58 min

Der Druck liegt bei Bayern

Auch wenn Reals Ambitionen klar sind: Die Spanierinnen können sich mit Leichtigkeit und Spielfreude im Sportpark Unterhaching, der neuen Heimspielstätte der Bayern-Frauen, zeigen. Die Gastgeberinnen hingegen müssen sich beweisen. Nach dem 2:2 gegen Manchester City zum Auftakt und dem klaren 3:0-Sieg über Benfica Lissabon muss die Mannschaft von José Barcala gegen Real nachlegen, um eine Chance auf das direkte Weiterkommen in der Champions League zu haben.

Für Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil sei natürlich Druck vorhanden, "weil es uns eine Playoffrunde ersparen würde".

Es geht um die Top vier, da wollen wir hin. „ Bayern Münchens Sarah Zadrazil

Nur die besten vier Teams erreichen ohne die Zwischenstation Playoffs das Viertelfinale.

Die wichtigsten Szenen des Frauen-Champions-League-Spiels Bayern München - Manchester City mit dem Original-Kommentar von Meili Scheidemann, der vor dem Tor zum 1:0 redaktionell bearbeitet wurde. 22.09.2026 | 8:05 min

Mit Pernille Harder (7. Platz), Klara Bühl (12. Platz) und Momoko Tanikawa (23. Platz) waren gleich drei Spielerinnen für den Ballon d’Or nominiert. Auch wenn am Ende keine der Spielerinnen die begehrte Trophäe mitnehmen konnte, zeigt die Abstimmung, dass die Bayern-Frauen dort angekommen sind, wo Real Madrid gern sein möchte: in der europäischen Spitzengruppe. Mit Caroline Weir (25.) erreichte nur eine Real-Spielerin die Top 30.

Sport : Champions League der Frauen Die Highlights ausgewählter Topspiele der Champions League der Frauen – kompakt im Video und mit allen Toren und wichtigen Entscheidungen.

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