Zverev zieht in Peking gegen bärenstarken Djokovic den Kürzeren

Alexander Zverev muss sich im hochklassigen Viertelfinale von Peking Altmeister Novak Djokovic geschlagen geben. Im Kampf um Platz eins in der Weltrangliste ist es ein Rückschlag.

Alexander Zverev fand gegen Novak Djokovic kein Rezept. Quelle: Achmad Ibrahim / AP

Alexander Zverev hat das Kracherduell gegen Novak Djokovic im Viertelfinale des ATP-Turniers in Peking verloren. Der French- und US-Open-Champion unterlag dem groß aufspielenden Grand-Slam-Rekordgewinner mit 6:4, 4:6, 4:6.

Djokovic schreibt erneut Geschichte

Djokovic verwandelte nach 2:34 Stunden seinen zweiten Matchball. Im Halbfinale trifft der 39-Jährige nun auf den Russen Daniil Medwedew. Djokovic gelang damit ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher. Auch in seinem 32. Match in Chinas Hauptstadt siegte er, so viele Erfolge am Stück ab Match eins bei einem bestimmten Turnier gelangen niemandem sonst.

Novak Djokovic spielte gegen Zverev mit alter Klasse. Quelle: GREG BAKER / AFP

Für Zverev war es im 15. Duell mit Djokovic die zehnte Niederlage. In diesem Jahr war es das erste Aufeinandertreffen der beiden. Für Zverev bedeutete es zugleich die erste Niederlage auf der Tour nach neun Siegen in Folge mit der Krönung vor drei Wochen bei den US Open.

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der China Open. Sein Achtelfinale gegen den Chinesen Shang gewann er souverän. Im Viertelfinale wartet Novak Djokovic. 03.10.2026 | 0:32 min

Rückschlag im Rennen um Platz eins

Der Weltranglisten-Zweite Zverev kann damit bei den Turnieren in Asien nicht mehr Jannik Sinner auf dem Tennis-Thron ablösen. Dafür hätte er in Peking und danach in Shanghai gewinnen müssen.

Da Sinner aber wegen Kniebeschwerden auch für Shanghai absagen musste, kann Zverev den Rückstand zumindest weiter verkürzen. Sinner ist auch noch Titelverteidiger bei den ausstehenden Turnieren in Wien, Paris sowie den ATP Finals in Turin. Zverev hat bei diesen Events deutlich weniger Punkte zu verteidigen. Er könnte die erste deutsche Nummer eins im ATP-Ranking seit Boris Becker 1991 werden.

Alexander Zverev ist nach dem Gewinn der US Open der "Tennis-König von New York". Deutschlands Nummer 1 hat ein bewegtes Jahr hinter sich. 15.09.2026 | 2:36 min

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Quelle: dpa, SID