Diagnose steht fest:Bayern-Coach Kompany aus Klinik entlassen
Vincent Kompany ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auch der Grund für den Zusammenbruch des Bayern-Trainers wurde entdeckt: Eine Hirnhautreizung.
Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern ist nach seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte der Münchner Sportvorstand Max Eberl im Vorfeld der DFB-Pokalpartie des Titelverteidigers gegen den 1. FC Magdeburg. Der ARD sagte Eberl:
Der Sportchef erläuterte zugleich erstmals die genauen Hintergründe des Ausfalls des Trainers. "Man hat gefunden, was es ist: Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat", sagte Eberl. Zuvor war von einer Virus-Erkrankung die Rede gewesen - eine solche liegt einer Hirnhautreizung oft zugrunde.
Kompany am Rande eines Trainings zusammengebrochen
Kompany war in der vergangenen Woche am Rande des Trainings der zweiten Münchner Mannschaft zusammengebrochen. "Aber er durfte jetzt nach Hause gehen und kann zu Hause die Reha machen", sagte Eberl: "Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht."
Zuletzt hatten die Bayern mitgeteilt, Kompany werde wochenlang fehlen. Gegen Magdeburg wurde er abermals von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.
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