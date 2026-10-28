  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Bayern-Coach Kompany aus Klinik entlassen - Diagnose steht fest

Diagnose steht fest:Bayern-Coach Kompany aus Klinik entlassen

|

Vincent Kompany ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auch der Grund für den Zusammenbruch des Bayern-Trainers wurde entdeckt: Eine Hirnhautreizung.

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern München am 17.08.2026 auf dem FC Bayern Campus in München.

Wurde aus dem Krankenhaus entlassen: Bayern-Trainer Vincent Kompany (Archivbild).

Quelle: Frank Hoermann / ddp

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern ist nach seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte der Münchner Sportvorstand Max Eberl im Vorfeld der DFB-Pokalpartie des Titelverteidigers gegen den 1. FC Magdeburg. Der ARD sagte Eberl:

Das ist, glaube ich, die größte und die schönste Nachricht für uns alle.

Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany geht nach Spielende über den Platz

Nach einem Zusammenbruch liegt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Krankenhaus. Trotz leichter Entwarnung wird seine Rückkehr Wochen dauern. Weitere Untersuchungen laufen.

24.10.2026 | 0:31 min

Der Sportchef erläuterte zugleich erstmals die genauen Hintergründe des Ausfalls des Trainers. "Man hat gefunden, was es ist: Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat", sagte Eberl. Zuvor war von einer Virus-Erkrankung die Rede gewesen - eine solche liegt einer Hirnhautreizung oft zugrunde.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl

Der Zusammenbruch von Vincent Kompany hat den FC Bayern erschüttert. Sportvorstand Max Eberl drückt großes Mitgefühl für den erkrankten Bayern-Trainer aus.

24.10.2026 | 0:59 min

Kompany am Rande eines Trainings zusammengebrochen

Kompany war in der vergangenen Woche am Rande des Trainings der zweiten Münchner Mannschaft zusammengebrochen. "Aber er durfte jetzt nach Hause gehen und kann zu Hause die Reha machen", sagte Eberl: "Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht."

Zuletzt hatten die Bayern mitgeteilt, Kompany werde wochenlang fehlen. Gegen Magdeburg wurde er abermals von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 24.10.2026 in den heute-Nachrichten ab 19 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
SportFußball

DFB-Pokal - Highlights

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

Mehr Fußball

Champions League - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen

Nations League - Highlights