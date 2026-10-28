Vincent Kompany ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Auch der Grund für den Zusammenbruch des Bayern-Trainers wurde entdeckt: Eine Hirnhautreizung.

Wurde aus dem Krankenhaus entlassen: Bayern-Trainer Vincent Kompany (Archivbild). Quelle: Frank Hoermann / ddp

Trainer Vincent Kompany vom FC Bayern ist nach seinem Zusammenbruch infolge einer Hirnhautreizung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das bestätigte der Münchner Sportvorstand Max Eberl im Vorfeld der DFB-Pokalpartie des Titelverteidigers gegen den 1. FC Magdeburg. Der ARD sagte Eberl:

Das ist, glaube ich, die größte und die schönste Nachricht für uns alle. „ Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern

Nach einem Zusammenbruch liegt Bayern-Trainer Vincent Kompany im Krankenhaus. Trotz leichter Entwarnung wird seine Rückkehr Wochen dauern. Weitere Untersuchungen laufen. 24.10.2026 | 0:31 min

Der Sportchef erläuterte zugleich erstmals die genauen Hintergründe des Ausfalls des Trainers. "Man hat gefunden, was es ist: Es ist eine Hirnhautreizung, die diesen Zwischenfall eben am letzten Freitag heraufbeschworen hat", sagte Eberl. Zuvor war von einer Virus-Erkrankung die Rede gewesen - eine solche liegt einer Hirnhautreizung oft zugrunde.

Der Zusammenbruch von Vincent Kompany hat den FC Bayern erschüttert. Sportvorstand Max Eberl drückt großes Mitgefühl für den erkrankten Bayern-Trainer aus. 24.10.2026 | 0:59 min

Kompany am Rande eines Trainings zusammengebrochen

Kompany war in der vergangenen Woche am Rande des Trainings der zweiten Münchner Mannschaft zusammengebrochen. "Aber er durfte jetzt nach Hause gehen und kann zu Hause die Reha machen", sagte Eberl: "Reha heißt bei ihm Ruhe, Medikamente. Und dann bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er ganz bald wieder mit 100 Prozent am Rand steht."

Zuletzt hatten die Bayern mitgeteilt, Kompany werde wochenlang fehlen. Gegen Magdeburg wurde er abermals von seinem Assistenten Aaron Danks vertreten.

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Quelle: SID