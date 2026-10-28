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Sport

Champions League der Frauen: Bayern mit Remis gegen Real Madrid

Champions League der Frauen:Starke Moral: Bayern-Frauen punkten nach 0:2 gegen Real

von Sarah Grund

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Die Bayern-Frauen bleiben auch am 3. Champions-League-Spieltag ungeschlagen: Gegen Real Madrid holen die Gastgeberinnen nach Rückstand noch ein 2:2 und sichern sich einen Punkt.

María Méndez von Real Madrid im Duell mit Stine Ballisager vom FC Bayern München.

Die Highlights der Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid mit Originalkommentar von Claudia Neumann.

28.10.2026 | 9:57 min

Am 3. Spieltag der Champions League der Frauen haben sich der FC Bayern München und Real Madrid mit 2:2 (1:2) getrennt. Es war das erste Aufeinandertreffen beider Teams, die sich mit der Punkteteilung jeweils eine gute Ausgangslage für den weiteren Verlauf der Ligaphase bewahren.

In der neuen Heimspielstätte der Bayern-Frauen, dem Sportpark Unterhaching, gingen zunächst die Madrileninnen dank Athenea (7. Spielminute) und Lineth Beerensteyn (22.) in Führung. Für die Gastgeberinnen trafen Edna Imade (31.) und Momoko Tanikawa (52.).

Giulia Gwinn vom
28.10.2026 | 2:51 min

Real Madrid geht in Unterhaching früh in Führung

Real startete mit einem Ausrufezeichen in die Partie gegen die deutschen Meisterinnen, als Athenea den Ball ins Netz grätschte (7.). Und auch, wenn die Gastgeberinnen auf den Ausgleichstreffer pochten, waren es die Real-Frauen, die kurze Zeit später wieder jubeln durften: Ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld landete am langen Pfosten, wo Maria Mendez ihn per Kopf querlegte. Beerensteyn - ebenfalls per Kopf - erhöhte zum 0:2 (22.).

In der 30. Minute gelang dem Team von José Barcala dann der Anschlusstreffer. Imade stieg aus vier Metern Entfernung hoch und köpfte zum 1:2 ein (30.). Der FCB drängte vor der Pause zwar noch auf den Ausgleich, musste schließlich aber mit Rückstand in die Kabine gehen.

Elisa Senß
28.10.2026 | 1:14 min

Bayern gleicht dank Tanikawa aus

Im zweiten Durchgang gelang den Bayern-Frauen dann der Ausgleich: Tanikawa zirkelte den Ball durch drei Verteidigerinnen hindurch ins Netz (52.). In der Folge blieben die Gastgeberinnen das dominante Team und kämpften bis zum Schluss um den Führungstreffer. Der fiel jedoch nicht mehr - es blieb beim 2:2, mit dem die Bayern ihre Ungeschlagen-Serie in der Champions League fortsetzen.

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Über die Champions League der Frauen mit dem FC Bayern berichtet das ZDF regelmäßig in seinen Sendungen, zuletzt am 28.10.2026 ab 18:33 Uhr live im Stream.

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