Handball: Bundestrainer vertraut bei EM-Kader auf bewährte Kräfte

Bundestrainer Markus Gaugisch nominiert 16 Spielerinnen für die EM, von denen fast alle schon im Vorjahr bei der WM dabei waren. Für Jung-Mama Smits bleibt die Tür offen.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch spricht im Morgenmagazin mit Lena Kesting über die Nominierung, sein Team und die Ziele für die EM. 30.10.2026 | 3:45 min

Markus Gaugisch setzt bei der Jagd nach der ersten EM-Medaille für Deutschlands Handballerinnen seit 32 Jahren auf bewährte Kräfte. Der Bundestrainer berief gleich 14 Vize-Weltmeisterinnen des Vorjahres in seinen 16-köpfigen Kader für die Endrunde vom 3. bis 20. Dezember, bei der die DHB-Auswahl das erste EM-Edelmetall seit Bronze 1994 anstrebt.

Die Flamme brennt permanent. Je näher es zum Turnier geht, umso mehr. Wir haben alle Bock. „ Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch

Um bestmöglich für die EM-Mission gerüstet zu sein, vertraut der 52-Jährige auf ein eingespieltes Team. "Kontinuität tut uns gut. Wir haben einen Stamm, der seit Jahren zusammenspielt und zusammengewachsen ist, und ergänzen ihn gezielt mit jungen und hungrigen Spielerinnen. Es ist wichtig, dass wir in großen Teilen auf dem WM-Kader aufbauen können", sagte Gaugisch.

Zwei EM-Debütantinnen sind dabei

Turnier-Neulinge sind Rechtsaußen Farrelle Njinkeu vom deutschen Meister HSG Blomberg-Lippe und Kreisläuferin Ida Petzold (TuS Metzingen). Angeführt wird das Aufgebot von der 38 Jahre alten Kapitänin Antje Döll. Mit Torfrau Katharina Filter, den Rückraumspielerinnen Emily Vogel, Viola Leuchter, Nina Engel und Annika Lott sowie Kreisläuferin Marie Steffen sind sechs Spielerinnen dabei, die ihr Geld im Ausland verdienen.

Die DHB-Auswahl trifft in der EM-Vorrunde in Bratislava auf Schweden, Serbien und Gastgeber Slowakei. Bei einem Weiterkommen geht es für das deutsche Team in der Hauptrunde im polnischen Kattowitz weiter. "Wir wollen zu den Top-6-Nationen gehören", formulierte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes das Ziel.

Deutschlands Handballerinnen haben auf dem Weg zur EM einen Dämpfer erhalten. Der WM-Zweite verlor das zweite Länderspiel gegen Spanien und kassierte die erste Niederlage 2026. 27.09.2026 | 1:12 min

Die unmittelbare EM-Vorbereitung beginnt am 23. November in Ludwigsburg. Die letzten beiden Härtetests stehen am 26. November in Stuttgart und 28. November in Neu-Ulm an. Gegner ist jeweils der WM-Dritte Frankreich.

Kommt Jung-Mama Xenia Smits zurück?

Nicht dabei ist Rückraum-Ass Xenia Smits, die Ende August zum ersten Mal Mutter geworden ist. "Das ist eine tolle Sache für sie und ihre Familie, sie braucht aber Zeit danach. Sie ist wahnsinnig fleißig auf ihrem Weg zurück zu altem Leistungsniveau", so Gaugisch.

Wir wissen, welche Bereicherung sie für jede Mannschaft der Welt sein kann. Die Tür für sie ist natürlich offen. „ Markus Gaugisch

Ob die 32 Jahre alte Smits am Ende hindurchgeht, wird sich möglicherweise "erst ganz spät entscheiden", erklärte der Bundestrainer.

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Quelle: dpa