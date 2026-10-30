Fabian Hürzeler steht mit Brighton & Hove Albion auf Platz drei. Seine offensive Spielweise und Emotionalität führen auf der Insel schon zu Vergleichen mit Jürgen Klopp.

Fabian Hürzeler startet mit Brighton furios in die Saison. 30.10.2026 | 0:37 min

Fabian Hürzeler ist der Mann der Stunde in der Premier League. Das Team des deutsch-schweizerischen Trainers belegt aktuell Platz drei der Tabelle. Einzig Manchester City und der FC Arsenal sind besser als die Seagulls - zumindest auf dem Papier.

Denn den FC Arsenal schickte das Team von Hürzeler im September mit einem 3:0 wieder zurück nach London. Kai Havertz und Co. waren so chancenlos wie lange nicht mehr. Gunners-Coach Mikel Arteta sprach nach dem Spiel davon, dass seine Mannschaft eine "Lektion" erhalten habe.

Hürzelers Brighton reist zum Tabellenführer

In dieser Woche hat es die Mannschaft von der Südküste Englands mit Erling Haaland und Manchester City zu tun - und das gleich zwei Mal: Am Mittwoch gab es das Duell in der vierten Runde des Ligapokals. ManCity setzte sich mit 4:3 im Elfmeterschießen durch.

Manchester City soll bei seinen Finanzen betrogen haben. Gegen das Urteil einer unabhängigen Kommission hat der Spitzenklub nun Berufung eingelegt. 02.10.2026 | 1:39 min

Am Wochenende treffen beide Teams dann in der Meisterschaft erneut aufeinander. Die Partie am Samstag (16 Uhr) hat einen deutlich höheren Stellenwert. Im Ligapokal rotierten sowohl City-Trainer Enzo Maresca als auch Hürzeler, der Vater des Erfolges von Brighton & Hove Albion.

Vor zwei Jahren wechselte er mit gerade einmal 31 Jahren nach England und wurde zum jüngsten dauerhaft verpflichteten Cheftrainer. Seine einzige Trainerstation im deutschen Profifußball war der FC St. Pauli.

Beim Kiezklub übernahm er im Dezember 2022 für den entlassenen Timo Schultz das Amt des Cheftrainers. 2024 stieg Hürzeler mit den Hamburgern in die Bundesliga auf.

Bolzplatz: Schon beim FC St. Pauli macht Hürzeler auf sich aufmerksam:

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Hürzeler und der Eindruck des "Laptop-Trainers"

In Deutschland ist der Eindruck entstanden, dass er ein etwas verbissener Laptop-Trainer sei - ähnlich wie Julian Nagelsmann. Auch sein emotionales Auftreten spielt dabei wohl eine Rolle.

Doch in Brighton lieben sie seine Art - auch weil sein Vorgänger Roberto De Zerbi eher ein distanzierterer Zeitgenosse war. Über allem steht jedoch Hürzelers Fußballverständnis. Denn der in Houston in den USA geborene Trainer scheint zu wissen, was Unterschiedsspieler wie Pascal Groß brauchen. Der sagte zu seinem Erfolgsrezept in einem Interview:

Fitness, Erfahrung und die Zusammenarbeit mit Fabian Hürzeler, einem Trainer, der mich so einsetzt, dass meine Stärken zur Geltung kommen. „ Pascal Groß, Spieler bei Brighton & Hove Albion

Besonders beeindruckend: Der Erfolg fußt nicht auf einer dreijährigen gemeinsamen Entwicklung. Im Sommer veränderten zahlreiche Abgänge, darunter Leihwechsel, den Kader. Der Kern des Teams besteht aus jungen Spielern wie Charalampos Kostoulas, Ferdi Kadıoğlu, dem Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter und dem Ex-Stuttgarter Chema Andrés.

Nach nur rund eineinhalb Jahren kehrt Pascal Groß Borussia Dortmund den Rücken, um wieder bei Brighton & Hove Albion aufzulaufen. 02.01.2026 | 0:52 min

Pascal Groß spielt unter Hürzeler so gut wie nie zuvor

Angeführt von Pascal Groß (drei Tore, vier Vorlagen) hat Brighton mehr Tore erzielt (23) als jede andere Mannschaft in der englischen Liga. Der deutsche Trainer setzt auf Offensive und hohes Pressing.

Er ist wie guter Wein. Je älter er wird, desto besser wird er. „ Fabian Hürzeler in einem Interview über Pascal Groß

Vergleiche mit Bundestrainer Jürgen Klopp wies Hürzeler bereits im November 2024 zurück. Dabei verwies er scherzhaft darauf, dass sich beide Haarbehandlungen unterzogen hätten.

Hürzeler wird bei Manchester United gehandelt

Doch auch wenn ihm die Vergleiche mit dem Ex-Coach des FC Liverpool nicht gefallen, der Hype um seine Person ist riesig. So wurde er von der englischen Presse als Kandidat bei Manchester United gehandelt, die wieder einmal tief in der Krise stecken.

Sein ehemaliger Schützling aus St.-Pauli-Zeiten Jackson Irvine könne sich gar vorstellen, dass Hürzeler einmal zum FC Bayern wechselt. Schließlich spielte er mehrere Jahre für die zweite Mannschaft der Münchner.

Vorerst liegt Hürzelers Fokus allerdings bei Brighton. Bei den Seagulls verlängerte er erst kürzlich seinen Vertrag bis 2029 und will mit ihnen auch in den kommenden Wochen weiter die Premier League aufmischen.