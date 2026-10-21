Champions League: Manchester United blamiert sich in Como

Nächster Tiefschlag für den einstigen Top-Klub Manchester United. In der Champions League setzte es gegen Como eine heftige Niederlage.

Seit über einem Monat keinen Sieg

Como 1907 sorgt weiter für Furore: Am dritten Spieltag der Champions League setzten sich die Italiener zuhause klar gegen Manchester United durch. 21.10.2026 | 2:59 min

Die sportliche Krise von Manchester United spitzt sich immer weiter zu. Die zuvor schon seit sechs Pflichtspielen sieglosen Red Devils verloren nach einer desolaten Leistung in der Champions League mit 1:4 (0:1) bei Como 1907.

Der starke Nico Paz (2./57.), Anastasios Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) erzielten die Tore für die Italiener, bei denen der ehemalige Bundesliga-Profi Marc Oliver Kempf durchspielte. Dem Ex-Münchner Joshua Zirkzee (90.+1) gelang kurz vor Schluss noch der Ehrentreffer für die Engländer.

Überragender Paz leitet United-Debakel ein

United ist damit seit sieben Pflichtspielen in Serie und seit mehr als einem Monat ohne Sieg. In der Königsklasse geraten die Red Devils nach der zweiten Pleite in der dritten Partie unter Druck.

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Bei strömendem Regen leitete Paz das Debakel für die Elf des in der Kritik stehenden United-Trainers Michael Carrick früh ein: Nach Zuspiel von Lucas da Cunha wurde der Argentinier von Harry Maguire nicht angegriffen und schlenzte den Ball unhaltbar in den linken Winkel (2.).

Auch in der Folge bestimmten die aggressiv anlaufenden Hausherren die Partie gegen harmlose Gäste und sorgten kurz nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse.

Douvikas erhöht für Como

Erst schloss Douvikas nach einer schnellen Direktkombination der Hausherren platziert ins rechte untere Eck ab (49.), ehe der zur Pause eingewechselte United-Spieler Carlos Baleba im eigenen Aufbau den Ball leichtfertig an Paz verlor, der frei vor Torhüter Senne Lammens einschob (57.).

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Die Italiener blieben auch in der Folge gnadenlos effektiv: Eine unbedrängte Flanke des eingewechselten Kaiki köpfte der mitgelaufene Ramon wuchtig zum 4:0 ein (76.).

In der Nachspielzeit besorgte der ebenfalls eingewechselte Ex-Münchner Joshua Zirkzee zwar noch den 1:4-Endstand, an der Blamage der "Red Devils" änderte das aber nichts mehr.

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Quelle: dpa, ZDF