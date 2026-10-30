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Fabian Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf

Seagulls überraschen mit Rang drei:Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf

von Felix Poser

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Brightons Trainer Fabian Hürzeler jubelt nach dem League-Cup-Spiel gegen Manchester United am 16. September 2026.

Mit den Seagulls steht Fabian Hürzeler in England auf Platz drei. Den amtierenden Meister FC Arsenal schlug seine Mannschaft bereits. Jetzt steht das Duell mit Manchester City an.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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