Fabian Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf

Seagulls überraschen mit Rang drei : Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf

von Felix Poser 30.10.2026 | 13:11 |

Mit den Seagulls steht Fabian Hürzeler in England auf Platz drei. Den amtierenden Meister FC Arsenal schlug seine Mannschaft bereits. Jetzt steht das Duell mit Manchester City an.