Fabian Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf

Seagulls überraschen mit Rang drei:Hürzeler und Brighton mischen die Premier League auf
von Felix Poser
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Mit den Seagulls steht Fabian Hürzeler in England auf Platz drei. Den amtierenden Meister FC Arsenal schlug seine Mannschaft bereits. Jetzt steht das Duell mit Manchester City an.
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