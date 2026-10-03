Manchester City: Welche Folgen drohen nach dem Finanzskandal?

So einen Skandal habe es "noch nie gegeben": Manchester City wird Finanzbetrug vorgeworfen. Welche Folgen der Skandal haben könnte und warum es nicht schon früher rauskam.

Hat sich Manchester City mit Scheinverträgen und Steuerhinterziehung an die Weltspitze betrogen? Was der Finanzskandal in der Premier League für die Fußballwelt bedeutet, fragt ZDFheute live. 03.10.2026 | 25:34 min

Scheinverträge in Millionenhöhe, falsche Bilanzen, Verstöße gegen Finanzauflagen: Die Liste der Vorwürfe gegen Manchester City ist lang - und womöglich folgenschwer.

Welche Auswirkungen der Finanzskandal für den Klub, die Liga und womöglich den Fußball insgesamt hat - darüber hat ZDFheute live mit Sportökonom Christian Deutscher von der Universität Bielefeld gesprochen.

Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie hier Auszüge.

Welche Ausmaße hat der Finanzskandal um Manchester City?

Einen Fall solcher Dimension hat es laut Deutscher noch nie gegeben - ein sehr bekannter und international erfolgreicher Verein, der "im großen Maße betrogen" und die "Bilanzen deutlich geschönt" haben soll.

So einen Skandal hatten wir in der Premier League noch nicht. „ Christian Deutscher, Sportökonom

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Was wird Manchester City vorgeworfen?

Es geht um die "Verschleierung der tatsächlichen Finanzlage von Manchester City", erklärt Deutscher. Einerseits habe der Verein Einnahmen als höher angegeben, als sie tatsächlich waren.

Einer der Kniffe waren den Vorwürfen zufolge zum Beispiel Sponsoring-Verträge, in denen mehr Einnahmen ausgewiesen wurden als tatsächlich dadurch eingenommen wurde. Das Geld kommt nicht vom Sponsor, der dafür auch eine Gegenleistung bekommt, stattdessen komme das Geld "von den Klubeignern".

Andererseits sollen Ausgaben kleiner deklariert worden sein als sie in Wirklichkeit waren. Zum Beispiel wurde Geld demnach nicht über den Verein ausgegeben, sondern über dritte Stellen.

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Muss ManCity in die zweite Liga absteigen?

"Die Bandbreite der Bestrafungen ist groß", sagt Deutscher. Das fange bei Geldstrafen an, die auch schon früher gegen andere Klubs ausgesprochen worden sind. "Das würde Manchester City wahrscheinlich weniger stark treffen." Deutlich härter wären Punktabzüge. Und noch heftiger:

Das extreme Szenario ist ein Zwangsabstieg in die zweite Liga. „ Christian Deutscher, Sportökonom

Das hätte "große finanzielle Folgen" für den Klub. Spieler hätten eventuell Ausstiegsklauseln und könnten den Verein dann verlassen, für neue Spieler wäre City nicht mehr so attraktiv, Sponsoren hätten geringeres Interesse. "Der sportliche Abstieg wäre das Worst-Case-Szenario aus Sicht des Vereins."

Titel könnten ebenfalls aberkannt werden. Doch für Deutscher wäre das eher "Symbolpolitik". Denn: Für die dann prämierten Spieler fühle sich so ein im Nachgang zugesprochener Titel nicht wie eine Meisterschaft an. "Die Wirkung der Aberkennung wäre gering."

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Mit welchem Strafmaß muss der Klub rechnen?

Eine unabhängige Kommission hat ManCity schuldig gesprochen, in 115 Punkten gegen die Finanzregeln der Premier League verstoßen zu haben. Das Strafmaß steht noch aus.

Dieser Fall sei eine "Präzedenzentscheidung". Die Glaubwürdigkeit des Fußballsystems und der finanziellen Auflagen hänge daran. Wenn es in Zukunft ähnliche, aber kleinere Fälle gebe, müsse nun die Bestrafung verhältnismäßig ausfallen:

Entsprechend erwarte ich hier ein relativ hartes Urteil. „ Christian Deutscher, Sportökonom

Konkrete Folgen zu benennen, sei aktuell ein Blick in die Glaskugel. Deutscher halte es aber für "sehr wahrscheinlich", dass es entweder "eine sehr hohe Punktstrafe gibt", durch die Manchester City international nicht mitspielen kann oder zwangsabsteigen muss. In den vergangenen Jahren habe sich das Financial Fairplay jedoch als "relativ weich" erwiesen, weshalb man erstmal abwarten müsse.

Warum sind die Vorwürfe nicht früher rausgekommen?

Über Dritte könne ein Verein Zahlungen veranlassen, die nicht direkt in der Bilanz auftauchen, weil der Verein sie selbst nicht tätigt. Das mutmaßliche Beispiel: der Ex-Trainer Roberto Mancini, der anderweitig außerhalb des Vereins, aber von Vereinseignern entlohnt werde. "Das ist nicht direkt sichtbar, dazu müsste man Kontoauszüge kennen."

Das sei weder für den Verband oder andere möglich. "Deshalb braucht es diese Leaks", die "ermöglichen, solche Transfers und Nachrichten zwischen Akteuren offenzulegen". Deshalb sei es "nicht verwunderlich", dass man auf "Zufallstreffer" angewiesen ist.

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