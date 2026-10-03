Hat sich Manchester City mit Scheinverträgen und Steuerhinterziehung an die Weltspitze betrogen? Was der Finanzskandal in der Premier League für die Fußballwelt bedeutet, fragt ZDFheute live.

Es geht um Scheinverträge in Millionenhöhe und jahrelange Steuerhinterziehung. Außerdem soll der Club bei den Ermittlungen nicht kooperiert haben. Im Fokus stehen der Klub, die übergeordnete City Football Group und Vereinsbesitzer Scheich Mansour aus der Herrscherfamilie Abu Dhabis. In mehr als 100 Anklagepunkten sprach die Kommission Man City wegen Verstößen gegen Finanzregeln schuldig.

Der Betrug soll sich zwischen 2009 und 2018 abgespielt haben – eine Zeit, in der die „Citizens“ dreimal englischer Meister wurden. Harte Konsequenzen stehen jetzt im Raum: Geldstrafen, Zwangsabstieg - und bis zu 18 Titel könnten aberkannt werden.

Manchester City weist jegliche Schuld von sich und hat Berufung eingelegt. Der Verein wirft der Kommission vor, eine "Meinung" zu vertreten. City behauptet, umfassende Beweise zu haben, seine Unschuld zu beweisen.

Was bedeutet das für Manchester City und die Fans? Wie groß ist der Einfluss auf die Fußballwelt? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Sportökonom Christian Deutscher.

Wann startet ZDFheute live?

Der Livestream beginnt um 12:30 Uhr und wird anschließend hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit! Fragen und Kommentare können Sie gerne in die Kommentarspalte oder per E-Mail an zdfheute-live@zdf.de schreiben.