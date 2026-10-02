  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

FIFA-Machtkampf: Arabische Verbände unterstützen Infantino

Machtkampf in der FIFA:Arabische Verbände stellen sich hinter Infantino

|

Die UEFA drängt auf den Rückzug von FIFA-Boss Gianni Infantino. Nun bekommt der Präsident des Weltfußballverbandes Unterstützung von den arabischen Verbänden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Unter anderem die UEFA fordert seinen Rücktritt: FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Quelle: 26-3840837 | AP |

Inmitten des FIFA-Machtkampfs kann der viel kritisierte Präsident Gianni Infantino auf weitere Verbündete zählen. Die Vereinigung der arabischen Fußballverbände UAFA bekräftigte ihre "Unterstützung und Wertschätzung" für den Chef des Weltverbandes.

Infantino habe "in den vergangenen zehn Jahren die Einheit der weltweiten Fußballgemeinschaft gestärkt, den Fußball weiterentwickelt und seine globale Reichweite deutlich vergrößert", hieß es.

Fotomontage: FIFA-Präsident Gianni Infantino im dunklen Anzug, eine Hand ans Ohr gelegt, vor einer Collage aus Euro-Banknoten. Im Vordergrund ist teilweise ein Fußball mit FIFA-Aufdruck zu sehen. Das Bild ist mit halbtransparenten weißen, blauen und roten Grafikelementen sowie einem feinen Raster überlagert und erhält dadurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild.

FIFA-Präsident Gianni Infantino galt als unangreifbar. Doch ein gescheitertes Milliardenprojekt ohne frühe Einbindung wichtiger Gremien entfacht einen Machtkampf, der ihn das Amt kosten könnte.

17.09.2026 | 11:40 min

Welche Verbände Infantino unterstützen

22 arabische Verbände aus zwei Konföderationen gehören der UAFA an. Zwölf Mitglieder kommen aus der Asian Football Confederation (AFC), die mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und der CONCACAF gegen den inzwischen verworfenen WM-Investorenplan des FIFA-Chefs rebellierte. Die afrikanische Konföderation CAF, die Infantino bereits zuvor unterstützte, stellt weitere zehn Nationalverbände.

Infantino pflegt in die finanzstarke Golfregion seit Jahren enge Beziehungen. Katar verteidigte der Schweizer rund um die WM 2022 vehement, dazu wurde die Endrunde 2034 unter seiner Führung nach einem dubiosen Verfahren an Saudi-Arabien vergeben. Die Verbände beider Länder hatten sich bereits vor der UAFA-Mitteilung für Infantino ausgeprochen.

ZDF-Moderatorin Katja Streso bei einer Wortmeldung über Gianni Infantino.

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor.

27.08.2026 | 0:22 min

Warum die UEFA seinen Rückzug fordert

Seit Wochen laufen teils hitzige Diskussionen über die Rolle des FIFA-Chefs beim inzwischen verworfenen Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren auch aus dem Umfeld des US-Präsidenten Donald Trump zu verkaufen. Neben anderen drängt vor allem die UEFA auf einen Rückzug des 56-Jährigen.

Der FIFA-Chef steht hinsichtlich seiner angestrebten Wiederwahl beim Kongress am 18. März des kommenden Jahres in Rabat/Marokko vor entscheidenden Wochen. Ein Gegenkandidat ist bislang nicht in Sicht. Zuletzt schlug Infantino versöhnlichere Töne an: Er stellte den Verbänden weitere Gelder aus den FIFA-Reserven in Aussicht und zeigte sich offen für einen Dialog über Reformen.

Joseph Blatter sitzt sprechend an einem weiß gedeckten Tisch.

Joseph Blatter wirkt, als sei er noch lange nicht fertig. Der 90-Jährige rechnet mit seinem alten Arbeitgeber ab: dem Weltfußballverband FIFA. Dabei kennt er keine Zurückhaltung.

10.05.2026 | 43:52 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: SID
Das ZDF berichtete am 17. September um 21 Uhr in der Sendung "frontal" über das Thema: "Machtkampf FIFA: Infantino unter Druck"
Themen
SportFußball

Mehr zum Thema

  1. Gianni Infantino, Präsident der Fédération Internationale de Football Association (FIFA), während der Milken Institute Global Conference 2022 am 02.05.2022, in Beverly Hills, Kalifornien.

    Schwer angezählter FIFA-Chef :Wer Infantino noch die Treue hält - und wer nicht

    von Florian Vonholdt
    mit Video1:11
  2. UEFA Präsident Aleksander Ceferi und FIFA Präsident Gianni Infantino am 29.06.2024.

    Stopp der FIFA-Investorenpläne:Infantino gibt auf - UEFA fordert Konsequenzen

    von Volker Grube
    Video1:15
  3. Gianni Infantino beim Viertelfinale der WM 2026 in Miami.

    Verbände fordern Konsequenzen:Infantino in der Vertrauenskrise

    von Volker Grube
    Video2:09
  4. Trotz heftiger Kritik an den jüngsten Investorenplänen bleibt Gianni Infantino (m) Präsident des Weltfussballverbands FIFA.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Infantino bleibt an FIFA-Spitze

    von Christian Schneider
    Video1:11

Nations League - Highlights

Bundesliga-Highlights

2. Liga - Highlights

Mehr Fußball

Champions League - Highlights

DFB-Pokal - Highlights

Alle Bolzplatz-Folgen