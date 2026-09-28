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Geld für Verbände? FIFA-Chef Infantino geht weiter in Offensive

FIFA-Präsident:Geld für Verbände? Infantino geht weiter in Offensive

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Gianni Infantino versucht weiter die Wogen zu glätten: Der FIFA-Präsident zeigt sich wohl bereit, Gelder an die Mitgliedsverbände auszuschütten.

Gianni Infantino versucht weiter die Mitgliederverbände zu besänftigen.

Gianni Infantino versucht offenbar weiter, die Mitgliederverbände zu besänftigen.

Quelle: dpa

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Prüfung von Vorschlägen angeordnet, den nationalen Fußballverbänden mehr Geld zur Verfügung zu stellen. UEFA und CONCACAF hatten zuvor eine Auszahlung von 2,1 Milliarden US-Dollar aus den Rücklagen des Weltverbands gefordert. Infantino vermied es jedoch, sich auf eine konkrete Summe festzulegen.

Fotomontage: FIFA-Präsident Gianni Infantino im dunklen Anzug, eine Hand ans Ohr gelegt, vor einer Collage aus Euro-Banknoten. Im Vordergrund ist teilweise ein Fußball mit FIFA-Aufdruck zu sehen. Das Bild ist mit halbtransparenten weißen, blauen und roten Grafikelementen sowie einem feinen Raster überlagert und erhält dadurch ein modernes, redaktionelles Erscheinungsbild.

FIFA-Präsident Gianni Infantino galt als unangreifbar. Doch ein gescheitertes Milliardenprojekt ohne frühe Einbindung wichtiger Gremien entfacht einen Machtkampf, der ihn das Amt kosten könnte.

17.09.2026 | 11:40 min

Vorschläge für zusätzliche Finanzmittel werden FIFA-Rat vorgelegt

In einem Brief an die Präsidenten der sechs kontinentalen Konföderationen, der Reuters am Montag vorlag, erklärte Infantino, dass die Prüfung am 15. Oktober dem FIFA-Rat vorgelegt werde. Jede zusätzliche Finanzierung müsse zunächst einer finanziellen Prüfung unterzogen und anschließend formell genehmigt werden.

Bis die Prüfung und die erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen sind, kann keine vorläufige Summe als bewilligte Verpflichtung gegenüber den Mitgliedsverbänden betrachtet werden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino

Am vergangenen Montag hatte sich Infantino per Brief an die 211 Mitgliedsverbände gewandt und ebenfalls Reformbereitschaft signalisiert. Der seit Wochen in der Kritik stehende Schweizer geht somit weiter in die Offensive. Er strebt bei der Neuwahl im März 2027 eine weitere Amtszeit an. Neben anderen fordert vor allem die UEFA den Rückzug Infantinos.

ZDF-Moderatorin Katja Streso bei einer Wortmeldung über Gianni Infantino.

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor.

27.08.2026 | 0:22 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: reuters
Das ZDF berichtete zu diesem Thema in seinem Beitrag "Machtkampf FIFA: Infantino unter Druck" vom 17. September 2026 um 18:00 Uhr.
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