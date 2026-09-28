Geld für Verbände? FIFA-Chef Infantino geht weiter in Offensive

FIFA-Präsident:Geld für Verbände? Infantino geht weiter in Offensive
Gianni Infantino versucht weiter die Wogen zu glätten: Der FIFA-Präsident zeigt sich wohl bereit, Gelder an die Mitgliedsverbände auszuschütten.
FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Prüfung von Vorschlägen angeordnet, den nationalen Fußballverbänden mehr Geld zur Verfügung zu stellen. UEFA und CONCACAF hatten zuvor eine Auszahlung von 2,1 Milliarden US-Dollar aus den Rücklagen des Weltverbands gefordert. Infantino vermied es jedoch, sich auf eine konkrete Summe festzulegen.
Vorschläge für zusätzliche Finanzmittel werden FIFA-Rat vorgelegt
In einem Brief an die Präsidenten der sechs kontinentalen Konföderationen, der Reuters am Montag vorlag, erklärte Infantino, dass die Prüfung am 15. Oktober dem FIFA-Rat vorgelegt werde. Jede zusätzliche Finanzierung müsse zunächst einer finanziellen Prüfung unterzogen und anschließend formell genehmigt werden.
Am vergangenen Montag hatte sich Infantino per Brief an die 211 Mitgliedsverbände gewandt und ebenfalls Reformbereitschaft signalisiert. Der seit Wochen in der Kritik stehende Schweizer geht somit weiter in die Offensive. Er strebt bei der Neuwahl im März 2027 eine weitere Amtszeit an. Neben anderen fordert vor allem die UEFA den Rückzug Infantinos.
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