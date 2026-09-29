Machtkampf im internationalen Fußball:"Desinformationskampagne": FIFA schießt gegen UEFA
Der Kampf um die Macht bei der FIFA hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Weltverband schießt gegen die UEFA, um eine Herausgabe von Beweismitteln zu verhindern.
Der Machtkampf im internationalen Fußball spitzt sich zu. Der Weltverband FIFA wirft in einer neuen Stellungnahme der europäischen Fußball-Union UEFA "Schikane", die "Verbreitung von Falschinformationen" und versuchte Einflussnahme vor der Präsidentschaftswahl vor.
In dem 26-seitigen Dokument, welches an ein Bundesgericht in Florida ging, ist von "zahlreichen falschen oder irreführenden Aussagen" über die FIFA und ihren Präsidenten Gianni Infantino die Rede.
Der Weltverband versucht damit, einen UEFA-Antrag auf Herausgabe von Beweismitteln zu verhindern. Die Europäer wollen Dokumente sichern im Zusammenhang mit den am Ende gescheiterten Investorenplänen von Infantino, Anteile an der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen.
FIFA: UEFA-Vorgehen "mit der Absicht der Schikane"
Die UEFA hatte ein entsprechendes Gesuch an die US-Justiz gestellt. Europas Dachverband strebt ein strafrechtliches Verfahren an und will Beweise sichern lassen, die vor Schweizer Gerichten gegen Infantino vorgebracht werden können.
Das UEFA-Schriftstück enthalte zahlreiche falsche und irreführende Aussagen. "Ohne jegliche Grundlage" unterstelle die UEFA zudem, dass Infantino versucht habe, sich persönlich zu bereichern.
Auch der Zeitpunkt der juristischen Auseinandersetzung vor der FIFA-Präsidentenwahl im März 2027 sei kein Zufall, argumentiert der Weltverband. Es seien "Fehlinformationen über Herrn Infantino verbreitet" worden. "Dieses Gericht sollte jeden Versuch, die FIFA-Präsidentschaftswahl auf dieser Grundlage zu beeinflussen, zurückweisen."
Infantino will bei Präsidiumswahl wieder antreten
Infantino beharrt darauf, nicht gegen geltendes Recht verstoßen zu haben. Der 56-Jährige war unter anderem wegen der WM-Investorenpläne im Sommer massiv unter Druck geraten, auch sein Führungsstil ist von Teilen der Fußball-Welt scharf kritisiert worden.
Er hatte darauf zuletzt reagiert und seinen Gegnern erstmals Gespräche über mögliche Reformen in der FIFA angeboten. In einem Brief an alle sechs Präsidenten der Kontinentalverbände hat er zudem Bereitschaft signalisiert, weitere Gelder aus den FIFA-Reserven an die Mitgliedsverbände auszuschütten.
Auch kündigte der 56-Jährige eine unabhängige externe Überprüfung der FIFA-Governance sowie Konsultationen über eine Stärkung der Entscheidungsprozesse an, einschließlich der Rolle des Präsidenten.
Der Schweizer machte gleichzeitig klar, dass er die FIFA weiter anführen will. Von einem Verzicht auf eine Kandidatur für eine vierte Amtszeit ist nicht die Rede. Diesen fordern seine Kritiker um UEFA-Präsident Aleksander Ceferin.