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Sport

Verbände fordern Konsequenzen: Infantino in der Vertrauenskrise

Verbände fordern Konsequenzen:Infantino in der Vertrauenskrise

von Volker Grube

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Gianni Infantino beim Viertelfinale der WM 2026 in Miami.

Gianni Infantinos Investitorenpläne sind gekippt, sein Image heftig angekratzt. Mehrere Verbände haben dem FIFA-Boss das Vertrauen entzogen und fordern Konsequenzen.

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Quelle: Reuters

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