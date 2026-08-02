Verbände fordern Konsequenzen: Infantino in der Vertrauenskrise

Wackelt FIFA-Boss Infantino? :Wie es im Machtkampf im Weltfußball weitergehen könnte
mit Video2:09
von Volker Grube
Gianni Infantinos Investitorenpläne sind gekippt, sein Image heftig angekratzt. Mehrere Verbände haben dem FIFA-Boss das Vertrauen entzogen und fordern Konsequenzen.
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