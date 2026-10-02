Ein Sieg blieb Frankreichs Trainer Zinedine Zidane bei seinem Heim-Debüt verwehrt. Gegen Italien reichte es nur zu einem Unentschieden.

Italien hat Frankreich beim Heim-Debüt von Zinedine Zidane ein Remis abgetrotzt. Alessandro Bastoni konterte den Treffer von Michael Olise. 03.10.2026 | 2:59 min

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat im dritten Spiel der Gruppenphase der Nations League zum ersten Mal nicht gewonnen. Vor heimischem Publikum in Paris kamen die Weltmeister von 2018 gegen Italien nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Die Tore erzielten Michael Olise (55.) und Alessandro Bastoni (68.).

Für Trainer Zinedine Zidane war das Spiel im Stade de France ein in mehrfacher Hinsicht besonderes. Die Partie gegen Italien war das erste Heimspiel für ihn als Trainer der Franzosen, zugleich ist er in diesem Stadion 1998 mit der Équipe Tricolore zum ersten Mal überhaupt Weltmeister geworden.

Italien mit dem besseren Start

Den besseren Start in die Partie erwischten allerdings die Italiener. Nach schönem Anspiel von Sebastiano Esposito bediente Außenverteidiger Michael Kayode von der rechten Seite aus Moise Kean am zweiten Pfosten. Der schob den Ball aus fünf Metern aber nicht ins leere Tor, sondern in die Arme von Mike Maignan - das hätte eigentlich die Führung der Gäste sein müssen (9.).

Italien hat nach dem enttäuschenden Auftakt gegen Belgien eine beeindruckende Reaktion gezeigt. Gegen die Türkei gewann die Squadra Azzurra überzeugend mit 4:1. 29.09.2026 | 2:58 min

Die Gastgeber hatten zwar mehr vom Spiel, fanden aber gegen die hervorragend gestaffelte italienische Defensive zunächst kein Durchkommen. 66 Prozent Ballbesitz standen bis zur 30. Minute zu Buche - doch eine echte Großchance hatte bis dato nur der Gast aus Italien.

Immerhin: Jeder gewonnene Zweikampf wurde vom lautstarken französischen Publikum wie eine gute Möglichkeit gefeiert. Das änderte aber auch nichts daran, dass es bis zur Pause keine echte Chance ihrer Mannschaft mehr zu sehen bekam. Die beste hatte Ousmane Dembélé, dessen Flachschuss aber von Riccardo Calafiori geblockt wurde (39.).

Italien wird nochmal gefährlich

Stattdessen wurde Italien nochmal so richtig gefährlich. Ein langer Einwurf landete beim auffälligen Frattesi, dessen Abschluss aus rund acht Metern Jeremy Jacquet noch knapp links am Tor vorbei blockte (40.). Die anschließende Ecke brachte Moise Kean zwar im Tor unter, beim Zuspiel stand der Stürmer von Como aber deutlich im Abseits. So ging es mit 0:0 in die Kabine.

Frankreich müht sich in der Nations League lange Zeit gegen Belgien ab. Bis Frankreichs Trainer Zinedine Zidane Michael Olise einwechselt, der kurz vor Schluss die Wendung bringt. 29.09.2026 | 2:59 min

Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann nicht lange bis zur ersten Chance für Frankreich. Einen Distanzschuss von Desiré Doué ließ Donnarumma nur nach vorne klatschen. Dembélé war für den Nachschuss zur Stelle, doch Donnarumma rappelte sich schnell wieder auf und parierte glänzend (48.).

Alessandro Bastoni kontert Michael Olise

Beim Freistoß durch Michael Olise später war er dann aber machtlos. Aus rund 20 Metern schlenzte der Bayern-Spieler den Ball unhaltbar unter die Latte - 1:0 für den Weltmeister von 2018 (55.).

Doch die Freude über die Führung währte nicht lange. Frankreichs Lucas da Cunha leistete sich im Aufbauspiel einen haarsträubenden Fehler, Alessandro Bastoni stibitzte sich den Ball und schob alleine vor Maignan zum Ausgleich ein (68.).

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 02.10.2026 | 7:44 min

Frankreich zeigte sich unbeeindruckt, hatte kurz darauf durch Adrien Rabiot die Chance zur erneuten Führung, doch der Mittelfeldmann scheiterte aus halblinker Position am einmal mehr stark reagierenden Donnarumma (70.), auf der anderen Seite köpfte Kean den Ball nach schöner Halbfeld-Flanke auf das französische Tor (81.).

Platzverweis gegen Dayot Upamecano

Die letzte Möglichkeit gehörte dann noch einmal den Franzosen. Der eingewechselte Eduardo Camavinga prüfte von der Strafraumkante aus Gianluigi Donnarumma, der seine starke Leistung noch einmal mit einer sehenswerten Flugparade veredelte. 1:1 sollte auch das Endergebnis sein. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte von Dayot Upamecano kurz vor Schluss nichts mehr (86.).

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.