Per Mertesacker legt das ZDF-Mikro aus der Hand, sein Konterpart Christoph Kramer bleibt dem Sender aber erhalten. Der Vertrag geht bis nach der EM 2028.

Christoph Kramer bleibt dem ZDF-Publikum als Fußball-Experte erhalten. Quelle: imago

Christoph Kramer wird dem ZDF als Fußball-Experte erhalten bleiben. Der ehemalige Nationalspieler hat seinen Vertrag bis nach der Europameisterschaft 2028 verlängert. Der 37-Jährige ist seit Mai 2018 für das ZDF tätig.

Seit 2020 bildete er mit Per Mertesacker, mit dem er 2014 den WM-Titel in Brasilien gewann, das Experten-Duo. Kramer zählt zu den beliebtesten Experten im deutschen Fernsehen.

Zum Ende wurde es nochmal emotional: Mit warmen Worten und eigenwilligen Geschenken wird der langjährige ZDF-Experte Per Mertesacker von seinen Kollegen verabschiedet. 01.10.2026 | 5:39 min

"Bist ein Freund": Kramer bedankt sich bei Mertesacker

Beim Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstagabend in München gegen Serbien (2:0) hatte Mertesacker zum letzten Mal an der Seite von Kramer einen Auftritt als ZDF-Experte:

Ich möchte diese Zeit niemals missen und ich werde dich wirklich, wirklich vermissen. Auch wenn ich froh bin, dass ich jetzt mehr reden darf. „ Christoph Kramer

Auch für Mertesacker waren es sechs tolle Jahre: "Es war etwas Besonderes mit Euch", sagte der 42-Jährige im ZDF. "Es hat super viel Spaß gemacht, ich bin super dankbar. Vielen Dank an alle, die diese Reise zu einer schönen gemacht haben".

Mertesacker tritt zum 1. Januar seinen Posten als Geschäftsführer Sport beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an. Das ZDF überträgt in diesem Jahr keine Spiele der deutschen Nationalmannschaft mehr.

Per Mertesacker wird die Zukunft des DFB als Geschäftsführer Sport mitgestalten. Deshalb steht er heute in der Nations League ein letztes Mal als Experte für das ZDF auf dem Rasen. 01.10.2026 | 1:42 min

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Quelle: ZDF