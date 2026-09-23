Zinédine Zidane - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Zinédine Zidane wurde 1972 in Marseille geboren. Seine Profikarriere begann er bei AS Cannes, bevor er über Girondins Bordeaux zu Juventus Turin wechselte. 2001 ging Zidane zu Real Madrid, wo er unter anderem die Champions League gewann. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 1998 Weltmeister und 2000 Europameister. 2006 beendete Zidane seine Spielerkarriere. Ab 2016 trainierte er Real Madrid und gewann mit dem Verein dreimal in Folge die Champions League. Nach seinem Abschied 2021 legte Zidane eine längere Trainerpause ein. 2026 übernahm er die französische Nationalmannschaft.