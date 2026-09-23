Zinédine Zidane - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Zinédine Zidane
|
Zinédine Zidane ist ein ehemaliger französischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Als Spieler feierte er große Erfolge mit Juventus Turin, Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft. Mit Frankreich wurde er 1998 Welt- und 2000 Europameister. Als Trainer gewann Zidane mit Real Madrid dreimal in Folge die Champions League. Seit August 2026 ist er Trainer der französischen Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über Zinédine Zidane: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Zinédine Zidane
Neuer Nationaltrainer vorgestellt:Zinédine Zidane läutet neue Ära bei Frankreich einvon Felix TuscheVideo1:09
Vertrag bis 2030:Zinédine Zidane ist Frankreichs neuer Nationaltrainermit Video1:09
Trainersuche in Frankreich:Zidane soll Deschamps' Nachfolger werdenVideo1:31
Biografie
Zinédine Zidane wurde 1972 in Marseille geboren. Seine Profikarriere begann er bei AS Cannes, bevor er über Girondins Bordeaux zu Juventus Turin wechselte. 2001 ging Zidane zu Real Madrid, wo er unter anderem die Champions League gewann. Mit der französischen Nationalmannschaft wurde er 1998 Weltmeister und 2000 Europameister. 2006 beendete Zidane seine Spielerkarriere. Ab 2016 trainierte er Real Madrid und gewann mit dem Verein dreimal in Folge die Champions League. Nach seinem Abschied 2021 legte Zidane eine längere Trainerpause ein. 2026 übernahm er die französische Nationalmannschaft.