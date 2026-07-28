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Sport

Zinédine Zidane läutet neue Ära bei Frankreich ein

Neuer Nationaltrainer vorgestellt:Zinédine Zidane läutet neue Ära bei Frankreich ein

von Felix Tusche

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Zinedine Zidane

Zinédine Zidane ist neuer Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Der frühere Welt- und Europameister galt schon lange als Nachfolger von Didier Deschamps.

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Quelle: Reuters

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