Manchester-City-Skandal: "Ein Beben für den englischen Fußball"

Klub aus Manchester soll betrogen haben : City-Skandal: "Ein Beben für den englischen Fußball"

von Britta Jäger 02.10.2026 | 20:11 |

Manchester City soll bei seinen Finanzen betrogen haben. Gegen das Urteil einer unabhängigen Kommission hat der Spitzenklub nun Berufung eingelegt.