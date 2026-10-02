Manchester-City-Skandal: "Ein Beben für den englischen Fußball"

Klub aus Manchester soll betrogen haben:City-Skandal: "Ein Beben für den englischen Fußball"
von Britta Jäger
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Manchester City soll bei seinen Finanzen betrogen haben. Gegen das Urteil einer unabhängigen Kommission hat der Spitzenklub nun Berufung eingelegt.
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