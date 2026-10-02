2:0-Sieg gegen Serbien: Ein Abend zur Selbstbestärkung

Nach dem ersten Sieg im dritten Spiel unter Bundestrainer Klopp hat sich die Stimmung rund ums deutsche Nationalteam aufgehellt. Das liegt auch an vielen positiven Erkenntnissen.

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 02.10.2026 | 7:44 min

Als Philipp Treu, Mika Baur und Bambasé Conté hinterher lachend ins Publikum winkten, während die Münchner Arena mit Major Tom beschallt wurde, schien die verloren gegangene Euphorie rasch wieder Einzug zu halten.

Ähnlich beschwingt wirkte auf der Ehrenrunde Bundestrainer Jürgen Klopp, nachdem die deutsche Nationalmannschaft am Donnerstagabend in seinem dritten Spiel den ersten Sieg eingefahren hatte.

Klopp ist "echt happy"

Es war unverkennbar, wie sehr das 2:0 gegen Serbien die Stimmung bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und dem Publikum aufhellte. Und es war auch unüberhörbar. "Gegen den Ball war es herausragend und mit Ball haben wir einfach wundervollen Fußball gespielt", schwärmte Klopp im ZDF, "ich bin echt happy". Von einem "perfekten Abend" sprach der 59-Jährige sogar, er sagte:

Der Mix aus Fußball und Einstellung war top. Das muss unsere Benchmark sein. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

Nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer gegen Serbien analysiert Jürgen Klopp mit den ZDF-Experten Per Mertesacker und Chris Kramer das Spiel. In Summe ist er hoch zufrieden. 01.10.2026 | 8:08 min

Kniffligere Prüfung in Griechenland

Doch beim DFB wissen sie auch, dass der zu niedrig ausgefallene Sieg gegen schwache Serben nur der erste Schritt einer Entwicklung gewesen sein kann, zu der Klopp die Nationalmannschaft anleiten soll.

Schon am Sonntag steht in Thessaloniki die nächste und weitaus kniffligere Prüfung an. Mit einem weiteren Sieg in Griechenland würde die DFB-Elf in der Nations League nach Punkten aufschließen zu den Gastgebern, die parallel 2:2 gegen die Niederlande gespielt hatten.

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Torschützen Bischof und Wirtz

Auch Klopps Spielern war anzumerken, dass das erste Erfolgserlebnis für Erleichterung sorgte. Tom Bischof freute sich nach seiner starken Leistung "unfassbar" über sein erstes Tor in seinem zweiten Länderspiel. Der in Liverpool in der Kritik stehende Florian Wirtz wirkte nach seinem guten Auftritt samt Tor zum 2:0 ebenfalls gelöst.

"Alle hatten Bock, Fußball zu spielen, dann kann man auch selber besser glänzen", sagte er. Klopp attestierte ihm "ein tolles Spiel".

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Baur der 1.000. Nationalspieler

Insgesamt hatte die deutsche Mannschaft deutlich schwungvoller agiert als zuvor beim 0:1 gegen Griechenland bei Klopps verpatztem Heimdebüt. Allein nach den ersten 45 Minuten standen für die DFB-Auswahl nun 16:0 Torschüsse in der Statistik, hinzu kamen 75 Prozent Ballbesitz. Zum Gesamtbild der ersten Hälfte gehörte aber auch, dass Serbien nach rund einer halben Stunde die Führung nur knapp verpasst hatte.

Es war dank vieler positiver Erkenntnisse dennoch ein Abend zur Selbstbestärkung für die deutsche Mannschaft geworden. Der jüngere und unerfahrenere zweite Kader mit den Debütanten Jonas Urbig und Derry Scherhant in der Startelf hatte viele gute Szenen im Spiel nach vorne gezeigt. Später durften auch noch Said El Mala und Baur als 1.000. Nationalspieler sowie Vitaly Janelt debütieren.

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Pavlovic und Bischof entfalten sich

Zu den positiven Erkenntnissen zählte auch, wie gut sich Aleksandar Pavlovic und Bischof im Mittelfeld in Abwesenheit von Kapitän Joshua Kimmich entfaltet hatten. Serge Gnabry hatte zunächst als Ersatzkapitän Verantwortung getragen, ehe Wirtz in der zweiten Halbzeit die Binde übernahm und zunehmend aufblühte.

Es fügte sich ins Bild, dass die gut 68.000 Zuschauer Mitte der zweiten Halbzeit die Welle durch die Münchner Arena schwappen ließen. Zwischendurch hatte Klopp das Publikum sogar zum rhythmischen Klatschen animiert.

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Gnabry: Jeder Sieg hilft im Prozess

Ein echter Härtetest war diese serbische Mannschaft allerdings nicht gewesen. Die Innenverteidiger Malick Thiaw und Waldemar Anton waren ebenso weitgehend beschäftigungslos geblieben wie Urbig im Tor. Wirklich bestärkend war der Abend auch nicht für Nick Woltemade geraten, weil der Angreifer mehrfach unglücklich im Abschluss agiert hatte.

Doch ein Anfang ist für die Nationalelf gemacht. "Es ist ein Prozess", sagte Gnabry, "jeder Sieg hilft dabei, es zu beschleunigen, dass wir uns zusammenfinden und wieder auf die richtige Spur kommen."

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