Das Sport-Wochenende: DFB-Elf, ManCity und Springreiten

Die DFB-Elf kann gegen Griechenland nachlegen und die Springreiter wollen in Barcelona angreifen. In England brodelt der Finanzskandal um ManCity. Das bringt das Sport-Wochenende.

Nations League: Jürgen Klopp mit Florian Wirtz Quelle: dpa

Liebe Sport-Fans,

wie groß ist die Erleichterung bei euch? Jetzt ist es doch noch gutgegangen - zumindest vorerst: Die DFB-Elf hat beim Aufbruch in bessere Fußball-Zeiten das Team von Serbien mit 2:0 geschlagen.

Damit ist es dem von vielen schon als Heilsbringer deklarierten Jürgen Klopp erspart geblieben, mit dem historischen Makel von drei Sieglos-Spielen in seine Amtszeit als Bundestrainer zu starten.

Sieg gegen Serbien: Ein Abend zur Selbstbestärkung

Nach seinem ersten Sieg als Bundestrainer gegen Serbien analysiert Jürgen Klopp mit den ZDF-Experten Per Mertesacker und Chris Kramer das Spiel. In Summe ist er hoch zufrieden. 01.10.2026 | 8:08 min

Die Zufriedenheit ob der gezeigten Leistung und was ihm am besten gefallen habe, presst Klopp überschwänglich in seiner typisch-impulsiven Art zunächst in einen einzigen Satz, der keinen Raum für Zweifel lässt:

Alles - Anfangsphase, Mittelteil und das Ende! „ Jürgen Klopp auf die Frage, was ihm an seiner Elf gegen Serbien am besten gefallen hat

Doch Klopp wäre nicht Klopp, wenn er den nach Antworten dürstenden Fragesteller nicht sofort punktgenaue Analysen liefern würde: "Das Gegenpressing ist heute durch die Decke gegangen". Die Genugtuung darüber, dass die zweite Gruppe des XXL-Kaders damit das Kernelement seiner Spielphilosophie umgesetzt hat, klingt aus jedem Atemzug.

Im dritten Spiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp gelingt der deutschen Nationalmannschaft der befreiende erste Sieg. Beim 2:0 gegen Serbien erspielt sich das DFB-Team Chancen über Chancen. 02.10.2026 | 7:44 min

Vielleicht gibt die DFB-Pressekonferenz am Samstag (ab 19 Uhr im ZDF-Livestream) bereits nähere Aufschlüsse darüber, auf wen Klopp im zweiten Griechenland-Spiel am Sonntag (20:45 Uhr) für die Startelf vertrauen wird.

Die Highlight-Clips zur Nations League Freitag (ab 24 Uhr)

Frankreich - Italien

Belgien – Türkei



Samstag (ab 24 Uhr)

Kroatien - England

Spanien - Tschechien



Sonntag (ab 24 Uhr)

Griechenland - Deutschland

Portugal - Norwegen



Montag (ab 24 Uhr)

Frankreich - Belgien

Italien - Türkei



Dienstag (ab 24 Uhr)

England - Tschechien

Kroatien - Spanien

Eine Zusammenfassung der Partie in Thessaloniki sowie von weiteren ausgewählten Spielen der Nations League gibt’s anschließend auf ZDFsportstudio.de und zdfheute.de.

In der Nations League geht es nicht nur um das Abschneiden in dem Turnier, sondern auch um die EM-Qualifikation. 29.09.2026 | 0:46 min

Mertesacker steigt aus - Kramer bleibt mindestens bis 2028

Im Trubel um Klopps ersten Dreier mit der DFB-Elf ist der Abschied von Per Mertesacker fast in der Eistonne untergegangen. Der zum DFB wechselnde 2014er Weltmeister steht dem ZDF künftig nicht mehr zur Verfügung.

In einer Reminiszenz an das legendäre Eistonnen-Interview von 2014 überreicht ihm der damalige Interviewer Boris Büchler als Abschiedsgeschenk einen entsprechenden Kübel, den Mertesacker auch prompt besteigt.

Bis zumindest nach der EM 2028 bleibt sein Konterpart Chris Kramer den Zuschauern als ZDF-Experte erhalten.

Per Mertesacker hört als Experte beim ZDF auf und geht zum DFB. Zu seinem letzten Auftritt steigt der zukünftige Chef von Bundestrainer Jürgen Klopp "in die Eistonne". 02.10.2026 | 5:39 min

Während sich beim Bundestrainer die Sorgenfalten spürbar geglättet haben dürften, brennt der Baum beim englischen Meister ManCity gerade lichterloh. Die im Raum stehenden massiven Verstöße gegen Finanzregeln um den mit Milliarden alimentierten Scheichklub überschatten die Premier League mit noch nicht absehbaren Folgen.

Von massiven Punktabzügen und Strafzahlungen über Titelaberkennungen bis hin zum Zwangsabstieg scheint noch alles möglich. City zeigt wenig Einsicht und wehrt sich gegen Vorwürfe um geheime Gehaltszahlungen für Spieler und Scheinverträge mit Sponsoren, die Einnahmen höher erscheinen lassen sollen. Das Verfahren könnte sich bis Mitte 2027 hinziehen.

Die Premier League wirft Manchester City vor zwischen 2009 und 2018 falsche Angaben zu Finanzen gemacht zu haben. Es drohen die Aberkennung von insgesamt 18 Titeln oder sogar der Zwangsabstieg. 30.09.2026 | 1:18 min

Einen Silberstreif am deutschen Fußball-Himmel stellt auch der 3:0-Erfolg der Bayern-Frauen bei Benfica Lissabon in der Champions League dar. Es ist zugleich der große Auftritt von Klara Bühl, die nicht nur vorbereitet, sondern auch selbst trifft.

Damit ist der deutsche Meister als einziger deutscher Vertreter in der Königsklasse wieder voll im Rennen, nachdem es am ersten Spieltag gegen ManCity am Ende nicht ganz zum Sieg gereicht hat.

Springreiten aus Barcelona im ZDF-Livestream

Eine Art Nations League gibt es auch bei den Springreitern: Die FEI League of Nations - die den besser bekannten Nationenpreis vor zwei Jahren abgelöst hat - ist die wichtigste und spannendste internationale Mannschaftsserie im Springreiten, weil sie die besten Nationen der Welt in einem neu gestalteten Format gegeneinander antreten lässt.

Das große Finale mit Deutschland um Marcus Ehning, Richard Vogel und Co. steigt in Barcelona und ZDFsportstudio.de überträgt im Livestream am Sonntag ab 11:50 Uhr.

Hier nochmal unsere Sport-Livestreams am Wochenende

Sa., 3. Oktober:

ab 19 Uhr DFB-Pressekonferenz mit unter anderem Jürgen Klopp

So., 4. Oktober:

ab 11:50 Uhr Springreiten: Finale FEI League of Nations in Barcelona

Streaming-Tipp: Go West - die letzte Elf der DDR

Sport : Go West! Die letzte Elf der DDR Mit dem Fall der Berliner Mauer beginnt ein Wettrennen um die größten Fußballspieler der DDR - und für Stars wie Matthias Sammer die Suche nach einer neuen Identität.

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