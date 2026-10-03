DFB-Elf und Klopp vor dem Stresstest in Griechenland

Im Rückspiel gegen Griechenland steht die deutsche Nationalelf vor einer großen Herausforderung. Ein Sieg wäre auch mit Blick aufs Weiterkommen in der Nations League wichtig.

Bundestrainer Jürgen Klopp hofft, dass sein Team in Griechenland nach dem jüngsten Sieg gegen Serbien nachlegen kann. Quelle: dpa / Daniel Löb

Mit dem laut griechischer Mythologie über Blitz und Donner herrschenden Göttervater Zeus wird es die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht zu tun bekommen. Dennoch stellen sie sich bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor dem Spiel in der Nations League am Sonntagabend (20:45 Uhr/RTL) in Griechenland auf eine fast schon titanische Herausforderung ein. So klingt es jedenfalls.

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Klopp will den nächsten Entwicklungsschritt

Eine Woche nach dem schmerzhaften 0:1 in Augsburg kommt es in Thessaloniki zur schnellen Revanche mit dem noch ungeschlagenen Tabellenführer der Gruppe 2 in der Nations League. Bundestrainer Jürgen Klopp rechnet mit einer großen Herausforderung für seine Mannschaft. "Es wird eine hitzige Atmosphäre", prophezeite Klopp am Donnerstag im ZDF bei seinem Ausblick auf das Spiel im ausverkauften Stadion in Thessaloniki, und er sprach vom erhofften "nächsten Entwicklungsschritt".

Wir lernen ja, performen unter Stress - und ich glaube, das wird stressig. „ Bundestrainer Klopp blickt aufs Spiel in Griechenland

Der Schauplatz dafür wird das Toumba-Stadion sein. Das weitgehend unüberdachte Oval von PAOK Saloniki bietet zwar nur knapp 29.000 Plätze, gilt aber als stimmungsvolles Stadion alter Bauart.

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DFB-Team gegen "hochtalentierte" Griechen gefordert

Der Respekt vor dem Rückspiel hat viel mit der 0:1-Niederlage im Hinspiel zu tun. Am vergangenen Sonntag hatte es die deutsche Elf nicht vermocht, den tiefen Block der Hellenen zu knacken. "Eine hochtalentierte Mannschaft stellt sich gegen uns hinten rein. Der Herausforderung waren wir an dem Tag nicht gewachsen", befand Klopp. Er verwies auf die fehlenden Abläufe, vor allem in der Offensive.

Sein zweiter Kader für die Spiele gegen Serbien und nun in Griechenland hatte immerhin etwas mehr Zeit zum gemeinsamen Üben als der erste Teil der insgesamt 44 nominierten Spieler vor den Spielen in den Niederlanden (1:1) und gegen Griechenland.

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Gegenpressing als Klopps wichtigstes Stilmittel

Womöglich wird sich die Versuchsanordnung nun schon dadurch ändern, dass die Griechen vor ihrem Publikum auftreten. Sollten die Gastgeber ihre sehr defensive Haltung aus dem Hinspiel ablegen und mehr Offensivgeist zeigen, könnte das dem DFB-Team helfen, weil sich Räume öffnen.

Zudem scheint Klopps wichtigstes Stilmittel vom zweiten Kader schon besser verinnerlicht worden zu sein. Gegen Serbien habe das Gegenpressing "außergewöhnlich gut" funktioniert, lobte Klopp, es sei gar "durch die Decke gegangen". Generell gelte: "Wir können uns alle Frechheiten, alle Freiheiten, alle Risiken leisten, wenn wir gemeinsam die Kugel zurückerobern."

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Wer debütiert als Nächster im deutschen Tor?

Dieser Merksatz soll nun auch die Herangehensweise seiner jungen und recht unerfahrenen Auswahl in der hitzigen Atmosphäre von Thessaloniki prägen. Spannend wird, inwieweit Klopp seine Startelf gegenüber dem jüngsten Erfolg gegen Serbien verändern wird.

Vor allem das Mittelfeldtrio Florian Wirtz, Tom Bischof und Aleksandar Pavlovic harmonierte sehr gut. Nach Marc-André ter Stegen in den Niederlanden, Alexander Nübel gegen Griechenland und Jonas Urbig gegen Serbien könnte nun Finn Dahmen im Tor stehen. Der Augsburger wäre bereits der elfte Debütant in Klopps kurzer Amtszeit. Ebenfalls noch ohne Einsatz sind im aktuellen Kader der weitere Torwart Noah Atubolu sowie Finn Jeltsch und Felix Keidel.

Finn Dahmen (l.) und Noah Atubolu hoffen auf ihr DFB-Debüt gegen Griechenland Quelle: Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

DFB-Team braucht Sieg in der Nations League

Die Reise nach Griechenland nicht mehr angetreten hat Serge Gnabry. Gegen Serbien hatte er die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Zur Halbzeit wurde er ausgewechselt. "Belastungssteuerung", hieß es. Erfahrenster Spieler im Aufgebot ist damit Wirtz - er könnte wie in der zweiten Halbzeit gegen Serbien erneut die Kapitänsbinde tragen.

Doch egal, wer spielt: Ein Sieg wäre wichtig, um den angestrebten Einzug ins Viertelfinale der Nations League in der eigenen Hand zu haben. Bei einer Niederlage stünde bestenfalls noch Platz zwei in Aussicht. Aber vielleicht hilft ja auch die Glücksgöttin Tyche ein wenig mit.

Die Gruppenphase wird mit den Partien am 13. November in Serbien und drei Tage danach in Berlin gegen die Niederlande beendet. Die K.-o.-Spiele stehen Ende März 2027 an.

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