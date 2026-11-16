Wen lässt Klopp spielen?:Kaben: "Es gibt zwei Startelfgerüchte"
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Wenn in Berlin in der Nations Leauge die Deutschland auf die Niederlande trifft geht es um nicht weniger als den Einzug ins Viertelfinale. Noch hält der Bundestrainer geheim, wer spielen soll, aber es gibt Gerüchte.
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