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Handball-Bundesliga: Magdeburg springt an die Spitze

Handball-Bundesliga:Magdeburg springt an die Spitze

von Sylvia Bräuer

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Der Flensburger Aymeric Minne (M) spielt gegen die Magdeburger Elvar Oern Jonsson (l) und Oscar Bergendahl (r).

Der SC Magdeburg hat die Niederlage des Rekordmeisters THW Kiel genutzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Das Team besiegte Verfolger SG Flensburg-Handewitt 37:29.

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