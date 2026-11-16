Handball-Bundesliga:Magdeburg springt an die Spitze
von Sylvia Bräuer
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Der SC Magdeburg hat die Niederlage des Rekordmeisters THW Kiel genutzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga übernommen. Das Team besiegte Verfolger SG Flensburg-Handewitt 37:29.
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