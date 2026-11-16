DFB noch einmal mit Adidas: Neuer Ausrüster Nike in der Krise

Zeitenwende beim DFB: Nach mehr als 70 Jahren wechselt der Verband von Adidas zu Nike. Der Millionenvertrag steht im Kontrast zur wirtschaftlichen Krise des neuen Ausrüsters.

Ab Januar 2027 wird Nike die deusche Fußball-Nationalmannschaft ausstatten. Quelle: imago

4. Juli 1954, Wankdorf-Stadion Bern, Halbzeitpause. Im Finale der Fußball-WM steht es zwischen Deutschland und Ungarn 2:2, es regnet. Der deutsche Zeugwart Adolf Dassler schraubt den DFB-Spielern längere Stollen in die Kickstiefel, der Halt auf dem rutschigen Rasen wird besser. Deutschland wird Weltmeister. Der Rest ist Fußball-Geschichte.

Die Sensation in der Schweiz ist Startpunkt eines unternehmerischen Welterfolgs. Dasslers Sportartikel-Marke nahm Fahrt auf, heute ist der Konzern hinter Nike Nummer zwei der Welt.

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DFB-Wechsel zu Nike: Adidas-Chef konnte Abschied nicht verhindern

Die gemeinsame Reise mit dem Deutschen Fußball-Bund endet heute Abend in der Nations-League-Partie gegen die Niederlande. Dass sich der größte nationale Sportverband der Welt ab 1. Januar 2027 für Medienberichten zufolge 100 Millionen Euro im Jahr an den US-Primus Nike gebunden hat, war für die Herzogenauracher ein Schlag. Adidas-Chef Bjørn Gulden war kurz vor der Vertragsunterschrift noch in einer Nacht- und Nebel-Aktion nach Frankfurt gereist, um zu retten, was zu retten ist. Vergebens.

Die Nachricht vom Nike-Deal wurde im März 2024 zu einer Art Staatsaffäre. Der damalige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vermisste deutschen "Standortpatriotismus". Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach von einer "Fehlentscheidung", die ein Stück Heimat vernichte. Und der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte das Handeln "unpatriotisch".

Adidas setzt auch ohne DFB auf Nationalteams und Vereine

Adidas zahlte dem deutschen Verband Medienberichten zufolge nur rund 50 Millionen Euro pro Jahr. Der DFB konnte wohl nicht anders handeln. Er braucht offensichtlich das Geld. Die Aufregung von vor zwei Jahren ist aber mittlerweile verflogen, was vielleicht auch daran liegt, dass die Nationalmannschaft seit Jahren bei allen Turnieren enttäuscht. Es gibt auf dem Weltmarkt attraktivere Teams.

Auch ohne den DFB als Partner bleibt Fußball für den Konzern wirtschaftlich die mit Abstand größte Sportart. Der deutsche Markt ist mit einem Umsatzanteil im mittleren einstelligen Bereich zwar wichtig. Die wirtschaftlichen Folgen des Verlustes dürften dennoch überschaubar bleiben.

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Die Franken rüsten im Nationalmannschaftsbereich 25 Länder mit Trikots aus, darunter große Fußball-Nationen wie Italien, Argentinien und Mexiko. Noch wichtiger sind für Adidas die Verträge mit Vereinen wie Real Madrid, FC Liverpool oder FC Arsenal. Hinzu kommen - angeführt von Bayern München - sechs Vereine der Fußball-Bundesliga sowie Einzelverträge mit einigen der besten Spieler der Welt: Lionel Messi, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé sind drei Beispiele.

Nike in der Krise: DFB-Rekordvertrag trifft auf Sparkurs

Der neue DFB-Partner Nike dagegen steckt in der Krise. Sinkende Umsätze und Gewinne, Rückgänge bei den Verkäufen in wichtigen Märkten wie China, eine Aktie im Sinkflug - der Branchenführer muss einen harten Sparkurs fahren. Hunderte Stellen sollen wegfallen.

Wegen schlechter Geschäftszahlen musste Nike-Chef John Donahoe, der den Vertrag mit dem DFB abschloss, schon im Herbst 2024 seinen Posten räumen. Der bis Ende 2034 laufende 800-Millionen-Euro-Deal mit dem deutschen Verband passt für Nike kaum mehr in die Zeit. Andere Partner-Teams wie Brasilien, England und Frankreich dürften bei Vertragsgesprächen künftig ähnliche Summen aufrufen.

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DFB-Trikot von Nike mit Spannung erwartet

Der neue Look der DFB-Teams ist noch streng geheim. Bei der WM im Sommer sorgte eine Guerilla-Aktion für Wirbel, als ein Boot auf dem New Yorker Hudson-Fluss mit einem Banner von Jamal Musiala schipperte.

Der Bayern-Star trug darauf ein stark verpixeltes Trikot mit dem berühmten Nike-Swoosh. Zuletzt diskutierten Fans im Internet geleakte Bilder eines angeblichen Trikots in sehr klassischem DFB-Design: weißes Trikot, schwarzer Kragen, silbernes Logo.

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Quelle: dpa