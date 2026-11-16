Klopp übt harte Kritik an Infantino: Schlimmer als Blatter

Bundestrainer Jürgen Klopp spricht sich für einen Wechsel an der FIFA-Spitze aus. Den aktuellen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino kritisiert er scharf.

Jürgen Klopp hat seine Meinung zu FIFA-Chef Gianni Infantino deutlich gemacht: Der Schweizer sei schlimmer als sein viel kritisierter Vorgänger Sepp Blatter. 15.11.2026 | 0:40 min

Bundestrainer Jürgen Klopp hat FIFA-Präsident Gianni Infantino hart kritisiert und sich für eine neue Führung beim Weltverband ausgesprochen. Bei der Pressekonferenz vor dem Länderspiel der deutschen Nationalelf gegen die Niederlande (Montag, 20:45 Uhr/ARD) in Berlin sagte der 59-Jährige:

Also es gibt bestimmt Leute, denen die Zukunft des Fußballs auch am Herzen liegt, die keine finanziellen Interessen damit haben. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

"Wenn die sich zusammenfinden würden, wenn einer von denen Präsident werden würde, dann wäre das hilfreich", meinte Klopp.

Klopp: Wechsel an FIFA-Spitze sinnvoll

Der 59-Jährige verglich Infantino auch mit dessen Vorgänger Joseph Blatter, der den Präsidenten-Posten 2015 nach vielen Skandalen räumen musste.

Wir hätten ja nicht gedacht, dass es nach Sepp Blatter schlimmer kommen könnte, und dann hat er das auch hingekriegt. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

Er habe die Ereignisse in der Fußball-Politik zuletzt zwar nicht im Detail verfolgt, aber er habe die WM in Amerika verfolgt, sagte Klopp. "Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde."

Vor dem Nations-League-Spiel gegen die Niederlande in Berlin gibt Bundestrainer Jürgen Klopp die letzten Informationen vor der Partie. 15.11.2026 | 27:47 min

Europäische Fußball-Verbände suchen Gegenkandidaten

Klopp nannte als möglichen Gegenkandidaten Arsène Wenger. Der Franzose, der als Direktor für weltweite Fußball-Entwicklung bei der FIFA arbeitet, galt zuletzt als möglicher Bewerber der europäischen Fußball-Verbände. Diese suchen weiterhin einen Kontrahenten gegen Infantino.

Wenger sei einer der besten Trainer der Fußball-Geschichte, sagte Klopp. Ob ihn das aber auch für das Amt des FIFA-Präsidenten befähige, wisse er nicht. "Da muss man schon viele Dinge unter einen Hut bringen. Ich bin gespannt, was da passiert", sagte Klopp. Einige Medien berichten, dass Wenger nicht kandidieren wird.

Infantino will sich beim FIFA-Kongress am 18. März 2027 für eine vierte Amtszeit als Weltverbandspräsident wiederwählen lassen. Die Bewerbungsfrist endet am Mittwoch. Bislang gibt es keinen ernsthaften Gegenkandidaten. Der DFB hat sich mit der UEFA klar gegen Infantino positioniert, der allerdings in anderen Konföderationen eine breite Unterstützung hat.

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Quelle: dpa