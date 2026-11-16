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ZDF-Mittagsmagazin

Gegen die Niederlande: DFB-Team vor "Endspiel" im Olympiastadion

Gegen die Niederlande:DFB-Team vor "Endspiel" im Olympiastadion

von Boris Büchler

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Die deutsche Nationalmannschaft trainiert vor dem Nations-Leaue-Spiel gegen die Niederlande.

Das DFB-Team muss in der Nation League gegen die Niederlande heute Abend gewinnen. Denn nur mit einem Sieg ist man sicher im Viertelfinale.

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