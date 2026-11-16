Gegen die Niederlande:DFB-Team vor "Endspiel" im Olympiastadion
von Boris Büchler
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Das DFB-Team muss in der Nation League gegen die Niederlande heute Abend gewinnen. Denn nur mit einem Sieg ist man sicher im Viertelfinale.
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