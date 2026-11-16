Skispringen, Ski Alpin und mehr:Wintersport weiter bei ARD und ZDF
Wintersport satt in ARD und ZDF: Die öffentlich-rechtlichen Sender sichern sich bis 2029/30 die Übertragungsrechte von über 200 Weltcups pro Saison und allen Weltmeisterschaften.
ARD und ZDF haben sich bis zur Saison 2029/2030 die Übertragungsrechte an mehr als 200 FIS-Weltcupveranstaltungen pro Saison und allen Weltmeisterschaften in den verschiedenen Wintersportarten gesichert.
Die Vereinbarungen umfassen die internationalen Frauen- und Männer-Weltcup-Wettbewerbe in den Disziplinen Ski Alpin, Skispringen, Langlauf, Nordische Kombination, Freestyle, Skicross und Snowboard. Außerdem zählen die Nordischen und Alpinen-Ski-Weltmeisterschaften, die Skiflug-Weltmeisterschaften, die Weltmeisterschaften im Snowboard, Freestyle und Freeski zu diesem Wintersportpaket.
Auch Para-Wintersport bei ARD und ZDF
Auch verschiedene Para-Sportarten gehören künftig zum Warenkorb und ermöglichen so eine kontinuierliche Berichterstattung. Die Verträge beinhalten neben den TV-Rechten auch umfassende Verwertungsmöglichkeiten auf Social Media und anderen digitalen Plattformen sowie für den Hörfunk.
Der Abschluss der Verträge steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei den Rundfunkanstalten jeweils zuständigen Gremien.
Wintersport im ZDF startet am 20. November
Das erste Wintersport-Wochenende der neuen Saison steht vom 20. bis zum 22. November 2026 auf dem ZDF-Programm - mit Skispringen, Ski Alpin, Eisschnelllauf und mehr.
Bis zum 25. März 2027 ist Wintersport an mehr als 40 Sendetagen im ZDF sowie in zahlreichen Livestreams auf sportstudio.de und im ZDF-Streamingportal präsent. Wie gewohnt wird auch die Vierschanzentournee begleitet, ebenso wie verschiedene Weltmeisterschaften im Februar und März.
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