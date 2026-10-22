Handball - Champions League : Füchse Berlin verlieren Topspiel in Veszprém

von Julius Hilfenhaus 22.10.2026 | 13:21 |

Die Füchse Berlin haben in der Champions League den Gruppensieg verpasst. Der Bundesligist verlor bei Veszprém HC. Beide Teams waren bereits zuvor für die Hauptrunde qualifiziert.