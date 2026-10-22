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Handball - Champions League:Füchse Berlin verlieren Topspiel in Veszprém
von Julius Hilfenhaus
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Die Füchse Berlin haben in der Champions League den Gruppensieg verpasst. Der Bundesligist verlor bei Veszprém HC. Beide Teams waren bereits zuvor für die Hauptrunde qualifiziert.
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