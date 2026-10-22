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Handball: Füchse Berlin verlieren Topspiel in Veszprém

Handball - Champions League:Füchse Berlin verlieren Topspiel in Veszprém

von Julius Hilfenhaus

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Füchse Berlin verlieren Topspiel in Veszprém

Die Füchse Berlin haben in der Champions League den Gruppensieg verpasst. Der Bundesligist verlor bei Veszprém HC. Beide Teams waren bereits zuvor für die Hauptrunde qualifiziert.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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