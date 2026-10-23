Turn-WM : Hashimoto stark, DTB-Turner mäßig

23.10.2026 | 15:00 |

Bei den deutschen Turnern läuft es bei der WM in Rotterdam eher mäßig bis schlecht. Dafür überragt mal wieder der Japaner Hashimoto, der sich zum vierten Mal zum Mehrkampfweltmeister krönen konnte.