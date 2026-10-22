Tour de France 2027: Von Edinburgh nach Paris

Christian Prudhomme hat den Etappenplan für die Tour de France 2027 vorgestellt. Nach dem Start in Edinburgh findet der erste Schlagabtausch am Berg auf der neunten Etappe statt.

Im Kongresspalast von Paris wurde der Etappenplan für 2027 vorgestellt. Quelle: Thibault Camus / AP

"Die hohen Berge sind wieder die Essenz der Tour, aber wir haben auch die meisten Zeitfahr-Kilometer seit 2012", sagte Tour-Chef Christian Prudhomme, der am Donnerstag im Kongresspalast von Paris die Strecke vorstellte.

Auch für die Sprinter sei es eine gute Tour: "Sie haben die Chance, am ersten Tag das Gelbe Trikot zu holen." Topfavorit dürfte wieder der slowenische Titelverteidiger Tadej Pogacar sein, der mit seinem sechsten Tour-Sieg zum Rekordchampion aufsteigen kann. Ob Florian Lipowitz nach seinem Sturz-Aus im vergangenen Sommer seine Tour-Rückkehr feiert, ist unklar.

Der Etappenplan für die Tour de France 2027 ist am Donnerstag vorgestellt worden. ZDF-Reporter Felix Tusche analysiert das Streckenprofil. 22.10.2026 | 1:59 min

Erstmalige Bergankunft in Les Saisies

Nach drei langen Etappen beim nördlichsten Grand Depart der Geschichte in Großbritannien führt die Tour aus der Normandie über die Bretagne mit jeweils giftigen Anstiegen quer durch Frankreich ins Jura mit der ersten von im kommenden Jahr vier Bergankünften auf dem Grand Colombier.

Der Etappenplan der 114. Tour de France 1. Etappe (Freitag, 2. Juli 2027): Edinburgh - Carlisle (185 km)

2. Etappe (Samstag, 3. Juli): Keswick - Liverpool (223 km)

3. Etappe (Sonntag, 4. Juli): Welshpool - Cardiff (223 km)

1. Ruhetag (Montag, 5. Juli) in Cherbourg-en-Cotentin

4. Etappe (Dienstag, 6. Juli): Cherbourg-en-Cotentin - Cherbourg-en-Cotentin (171 km)

5. Etappe (Mittwoch, 7. Juli): Pontorson - Plumelec (178 km)

6. Etappe (Donnerstag, 8. Juli): Vannes - Angers (193 km)

7. Etappe (Freitag, 9. Juli): Blois - Chambord (38 km/EZF)

8. Etappe (Samstag, 10. Juli): Bourges - Le Creusot (224 km)

9. Etappe (Sonntag, 11. Juli): Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux - Grand Colombier (162 km)

2. Ruhetag (Montag, 12. Juli) im Département Haute-Savoie

10. Etappe (Dienstag, 13. Juli): Annecy - Sallanches (171 km)

11. Etappe (Mittwoch, 14. Juli): Cluses - Les Saisies (150 km)

12. Etappe (Donnerstag, 15. Juli): Chambéry - Valence (162 km)

13. Etappe (Freitag, 16. Juli): Aubenas - Montpellier (164 km)

14. Etappe (Samstag, 17. Juli): Montpellier - Mende (199 km)

15. Etappe (Sonntag, 18. Juli): Rodez - Albi (169 km)

3. Ruhetag (Montag, 19. Juli) in Toulouse

16. Etappe (Dienstag, 20. Juli): Toulouse - Toulouse (33 km/EZF)

17. Etappe (Mittwoch, 21. Juli): Muret - Pau (186 km)

18. Etappe (Donnerstag, 22. Juli): Pau - Saint-Lary-Soulan Col du Portet (174 km)

19. Etappe (Freitag, 23. Juli): Hasparren - Laruns (160 km)

20. Etappe (Samstag, 24. Juli): Maubourguet - Libourne (198 km)

21. Etappe (Sonntag, 25. Juli): Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Élysées (116 km)

Danach geht es in die Alpen (mit der erstmaligen Bergankunft in Les Saisies) und von dort durch Süd-Frankreich in die Pyrenäen (mit der Königsetappe über den Tourmalet), ehe die Tour traditionell in Paris endet. Einzelzeitfahren stehen in der ersten Woche nach Chambord und in der Schlusswoche in Toulouse an.

Pogacar und Vingegaard favorisiert

Neben Pogacar sollte auf diesem Terrain auch der zweimalige Tour-Champion Jonas Vingegaard wieder zu den Sieganwärtern gehören. Ob das deutsche Red-Bull-Team wieder mit der Doppelspitze aus dem Belgier Remco Evenepoel und dem deutschen Topfahrer Lipowitz antritt, entscheidet sich wohl frühestens im Frühjahr.

Der CEO des Radsport-Teams Red-Bull-Bora-Hansgrohe spricht im ZDF-Interview mit Felix Tusche über die Strecke der Tour de France 2027. 22.10.2026 | 2:11 min

Entgegen ausgiebigen Gerüchten führt die Schlussetappe in Paris zum dritten Mal über den Montmartre, der zuletzt spektakuläre Bilder lieferte. Allerdings war die Etappe 2024 sowie 2025 neutralisiert worden und zählte nicht mehr für die Gesamtwertung - unter den Fahrern ist die Überquerung des Künstlerhügels nicht uneingeschränkt beliebt.

Frauen-Teamzeitfahren vor Buckingham-Palast

Auch die sechste Auflage der Frauen-Tour wird Großbritannien und Frankreich verbinden. Sie beginnt am 30. Juli und damit fünf Tage nach der Männer-Tour in Leeds, ein erstes Highlight wird das Teamzeitfahren in London mit Ziel vor dem Buckingham-Palast (1. August). Die in der Schlussphase kletterlastige Rundfahrt endet nach 1.156 km mit einer Bergankunft am 7. August auf dem Puy de Dome im Zentralmassiv.

Der Etappenplan der 6. Tour de France Femmes 1. Etappe (Freitag, 30. Juli 2027): Leeds - Manchester (86 km)

2. Etappe (Samstag, 31. Juli): Manchester - Sheffield (154 km)

3. Etappe (Sonntag, 1. August): London - London (Teamzeitfahren/18 km)

4. Etappe (Montag, 2. August): Le Touquet-Paris-Plage - Calais (123 km)

5. Etappe (Dienstag, 3. August): Neufchatel-en-Bray - Magnanville (161 km)

6. Etappe (Mittwoch, 4. August): Orléans - Bourges (138 km)

7. Etappe (Donnerstag, 5. August): Nevers - La Loge des Gardes (155 km)

8. Etappe (Freitag, 6. August): La Bourboule - Clermont-Ferrand (151 km)

9. Etappe (Samstag, 7. August): Clermont-Ferrand - Puy de Dome (170 km)

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: dpa, SID