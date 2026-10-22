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Streckenpräsentation Tour 2027:Ralph Denk: "Es kribbelt schon wieder ein bisschen"
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Der CEO des Radsport-Teams Red-Bull-Bora-Hansgrohe spricht im ZDF-Interview mit Felix Tusche über die Strecke der Tour de France 2027.
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