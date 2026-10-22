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Denk über tour 2027: "Es kribbelt schon wieder ein bisschen"

Streckenpräsentation Tour 2027:Ralph Denk: "Es kribbelt schon wieder ein bisschen"

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Radsport-Funktionär Ralph Denk spricht im ZDF-Interview

Der CEO des Radsport-Teams Red-Bull-Bora-Hansgrohe spricht im ZDF-Interview mit Felix Tusche über die Strecke der Tour de France 2027.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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