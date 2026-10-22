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Europa League: Starker Woltemade rettet Juve-Remis gegen Rennes

Tor und Vorlage des DFB-Stürmers:Starker Woltemade rettet Juve-Remis gegen Rennes

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Arbeitet sich Nick Woltemade aus seiner Leistungskrise? Gegen Stade Rennes überzeugte der Juve-Stürmer mit einem Tor und einer Vorlage.

Nick Woltemade bejubelt sein Tor gegen Stade Rennes

Rettete seinem Team aus Turin einen Punkt: Stürmer Nick Woltemade

Quelle: AFP | MARCO BERTORELLO

Ein starker Nick Woltemade hat für Juventus Turin den ersten Dämpfer in der Europa League nicht verhindern können. Die Bianconeri kamen trotz Tor und Vorlage des deutschen Fußball-Nationalspielers gegen Stade Rennes nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und mussten damit die Spitzengruppe davonziehen lassen.

Woltemade spielte zum frühen Führungstreffer von Mehmet Zeki Celik einen perfekten Pass (6.) und traf in Durchgang zwei selbst per Handelfmeter (67.).

Nick Woltemade

Die Karriere von Nick Woltemade ist ins Stocken geraten. Zuletzt traf der 24-Jährige aber mal wieder. Ist nun der Knoten geplatzt?

22.10.2026 | 1:46 min

Europa League gutes Pflaster für Woltemade

Zwischenzeitlich hatten Musa Al-Taamari (15.) und Boulaye Dia (43., Handelfmeter) die Partie gedreht. Woltemade steht damit in seinem aktuellen Lieblingswettbewerb bei vier Scorer-Punkten in drei Spielen.

In der Serie A wartet der Angreifer noch auf sein erstes Tor, allerdings kam er dort bislang nur als Joker zum Einsatz. In der Liga läuft es für Juve mit Platz acht generell nicht nach Plan, das Spitzenduo Inter Mailand und Lazio Rom ist bereits um acht Zähler enteilt.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 22.10.2026 um 16:20 Uhr in dem Beitrag "Wann platzt bei Nick Woltemade der Knoten?"

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