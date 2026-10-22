Für Nick Woltemade ist das Europa-League-Heimspiel von Juventus Turin gegen Stade Rennes die nächste Bewährungschance. Italiens Presse sieht das Problem nicht beim DFB-Stürmer.

Steht seit diesem Sommer als Leihspieler von Newcastle United bei Juventus Turin unter Vertrag: Nick Woltemade. 22.10.2026 | 1:46 min

Geht es nach den Pressestimmen der vergangenen zwei Wochen, scheint eine Sache wie in Stein gemeißelt: Nick Woltemade und Juventus Turin - das wird nichts mehr. "Viel Glück, Mister Spalletti, für diesen Spieler eine Logik zu finden, der gegenwärtig wie ein Fremdkörper wirkt", urteilte die Sportzeitung "Tuttosport" nach dem 1:1 der Bianconeri in der Serie A gegen Cagliari, bei dem der 24-jährige DFB-Stürmer nach 60 Minuten ins Spiel kam und eine Torchance ausließ.

Nach Juves 0:3-Klatsche gegen Lazio dann am Sonntag sah das Portal "Calciomercato" "viel guten Willen, aber sehr wenig Substanz" bei Woltemade, der Last-Minute-Leihgabe von Newcastle United: "Er ist nicht der Mittelstürmer, den Spalletti wollte und brauchte."

Und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus riet Woltemade, der 2025 für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England zu Newcastle gewechselt war, indirekt bereits zum nächsten Wechsel.

Die Situation ist ähnlich wie sie bei Niclas Füllkrug war. England hat nicht geklappt, dann Italien auch nicht - und dann? Geht es zurück nach Deutschland? „ Lothar Matthäus bei einer Veranstaltung

Bisher null Tore in der Serie A

Woltemades Serie-A-Bilanz nach sieben Spieltagen liest sich mau: 123 Spielminuten bei fünf Joker-Einsätzen, null Tore. Von Beginn an durfte der gebürtige Bremer bisher nur in der Europa League ran. Gegen Nijmegen (5:1) und Celta Vigo (2:0) kam er auf 173 Minuten - und traf jeweils.

Braucht Woltemade also nur mehr Spielpraxis? Giovanni Albanese, Juventus-Reporter der Gazzetta dello Sport, sieht darin vor dem Europa-League-Heimspiel der Bianconeri gegen Stade Rennes am Donnerstag (18:45 Uhr) einen Lösungsansatz - mittelfristig.

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"Er braucht noch ein paar Spiele, bis er im Vollbesitz seiner Kräfte ist", sagt der 40-Jährige - wohl wissend, dass Woltemade bei Newcastle nach vielversprechenden ersten Auftritten zuletzt nur noch Ergänzungsspieler war. Albanese ist sich aber sicher:

Was ihm fehlt, ist die Sicherheit vor dem Tor. Die wird aber mit der Spielpraxis kommen. Er wird in dieser Saison noch sehr nützlich für Juve werden. „ Sportjournalist Giovanni Albanese

Nicht nur Woltemades Europapokal-Tore macht Albanese als "positive Signale" aus. "Er hat sich sofort in den Dienst der Mannschaft und des Trainers gestellt", beobachtet der Journalist. Dem 1,98-Meter-Hünen attestiert er "außergewöhnliche Fähigkeiten", die unter falschen Vorzeichen ständen: "Wegen seiner Physis glauben viele, dass er ein echter Strafraumstürmer ist. Dabei ist er jemand, der sich den Ball auch mal weiter hinten holt."

Passender Ersatz für Dusan Vlahovic?

Den Grund für diesen Irrtum sieht Albanese nicht nur in Woltemades Statur, sondern auch in der Transferpolitik von Juventus. Italiens krisengeschüttelter Rekordmeister, aktuell nur Achter der Serie A, suchte lange nach einem positionsgetreuen Ersatz für Dusan Vlahovic im Sturmzentrum.

"Das ist Woltemade nicht", betont Albanese: "Trotzdem ist er einer der wenigen Spieler, die gerade überzeugen." Dank ihm schaffe es Randal Kolo Muani, "seine Qualitäten besser zur Geltung zu bringen", weil Woltemade Gegenspieler auf sich ziehe: "Sie verstehen sich." Genau das hatte auch der Ex-Frankfurter Kolo Muani nach dem 1:1 in Cagliari selbst bekräftigt.

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Woltemades Stärke wird zum Problem

Dario Ricci erkennt bei Woltemade einen großen Widerspruch. "Auf dem Bolzplatz würden wir ihn alle mit als Erstes ins Team wählen", meint der renommierte Buchautor und Sportredakteur von Radio 24/Il Sole 24 Ore: "Er kann Fußball spielen. Paradoxerweise wird ihm zur Last, dass man ihn nicht auf eine Position im Angriff festlegen kann."

Von einer Krise will Ricci bei Woltemade nicht sprechen: "Dafür haben wir ihn zu wenig spielen sehen." Genauso wenig hält der 53-Jährige davon, Woltemade an seinem steilen Karriereaufstieg und an der Ablöse beim Newcastle-Transfer zu messen: "Für die Erwartungshaltung, die daraus entsteht, kann der Spieler selbst ja nichts."

Die vielfältigen Probleme bei den Turinern, die zurzeit auch Leistungsträger wie Kenan Yildiz oder Manuel Locatelli ersetzen müssen, seien indes nicht hilfreich:

Er braucht Zeit, die Juventus nicht hat - und ihm vielleicht gar nicht geben kann. Er allein wird Juve auch nicht retten können. Bei einem besser strukturierten Team wie Inter oder - spielerisch gedacht - in der spanischen Nationalmannschaft würde er sich wahrscheinlich besser zurechtfinden. „ Dario Ricci

Und so sei Juves Europa-League-Duell mit Rennes "für Juve und Spalletti absolut entscheidend", stellt Ricci klar - aber noch nicht für Woltemade.

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