Es lohnt genauer hinzuschauen : Zyklus und Leistungssport

von Anja Fröhlich 23.10.2026 | 13:43 |

Training, Wettkampf, Regeneration - der weibliche Zyklus kann dabei eine Rolle spielen. Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer hat eine Entscheidung getroffen, die ihren Trainingsalltag deutlich verändert hat.