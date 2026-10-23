Es lohnt genauer hinzuschauen:Zyklus und Leistungssport
von Anja Fröhlich
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Training, Wettkampf, Regeneration - der weibliche Zyklus kann dabei eine Rolle spielen. Gewichtheberin Lisa Marie Schweizer hat eine Entscheidung getroffen, die ihren Trainingsalltag deutlich verändert hat.
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