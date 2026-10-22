Bayer Leverkusen hat in der UEFA Europa League einen Pflichtsieg gefeiert. Entscheidender Mann war Jonas Hofmann mit zwei Toren.

War auf Kreta der Mann des Abends: Jonas Hofmann (l.). Quelle: METAXAKIS / AFP

Arbeitssieg auf der Urlaubsinsel: Routinier Jonas Hofmann hat seine Startelf-Chance genutzt und Bayer Leverkusen in der Europa League zum dritten Sieg im dritten Spiel geschossen. Die formstarke Werkself gewann auch dank eines Doppelpacks des 34-Jährigen am Donnerstag beim griechischen Pokalsieger OFI Kreta mit 2:0 (2:0) und feierte den sechsten Pflichtspielerfolg in Serie.

Ein Doppelschlag von Hofmann (35., 38.), der erst am Dienstag aufgrund des langfristigen Ausfalls von Martin Terrier für den Europacup nachgemeldet worden war, brachte die Rheinländer in Heraklion auf die Siegerstraße.

Leverkusen behält weiße Weste in Europa League

Nach den souveränen Erfolgen gegen NK Celje (2:0) und bei Lech Posen (4:0) wahrte die Werkself ihre weiße Weste und führt die Ligaphase der Europa League mit neun Punkten und 8:0 Toren an. Für Matchwinner Hofmann war es der erste Startelfeinsatz in dieser Saison.

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Bayer suchte von Beginn an die Lücke im Abwehrbollwerk der Griechen, die auf Konter lauerten - und beim Abschluss von Thiago Nuss (11.) nur durch Janis Blaswichs starke Parade am 1:0 gehindert wurden.

Hofmann schlägt gleich zweimal zu

Das war ein Warnschuss für die Werkself, die dann stärker wurde und sich bei Abschlüssen von Hofmann (19., 30.), Patrik Schick (30.), Ezequiel Fernandez (31.) und Malik Tillman (33.) nicht belohnte. Dann schlug Hofmann per Abstauber und per sehenswertem Distanzschuss zu.

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Ohne Ex-Kapitän Robert Andrich, der am Donnerstagmorgen zum dritten Mal Vater geworden war, verwaltete Bayer die Führung in der Folge clever. Hofmann verpasste einen Dreierpack (50.) und wurde in der 63. Minute ausgewechselt. Den Griechen fehlten die spielerischen Mittel, um Leverkusen noch einmal gefährlich zu werden.

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Quelle: dpa, SID