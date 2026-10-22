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Sport

Conference League: AS Monaco gewinnt gegen den SC Freiburg

UEFA Conference League:Freiburg vergeigt Bayern-Generalprobe gegen Monaco

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Der SC Freiburg hat die erste Niederlage in der Conference League kassiert. Für Gegner Monaco traf unter anderem U21-Nationalspieler Paris Brunner.

Mamadou Coulibaly (l, Monaco) gegen Lucas Höler (SC Freiburg).

Der SC Freiburg hat in der Conference League klar bei der AS Monaco verloren. Deutschlands Paris Brunner leitete den Sieg der Monegassen ein.

22.10.2026 | 0:59 min

Bayern-Generalprobe missglückt: Der SC Freiburg hat auch wegen eines Treffers von Paris Brunner auf seiner Titelmission in der Conference League einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Das Team von Julian Schuster verlor bei der AS Monaco um den deutschen Shootingstar mit 0:3 (0:1) und konnte dabei in keiner Phase an die starke Form aus der Frühphase der Saison anknüpfen. Mit drei Zählern nach zwei Spieltagen geraten die Breisgauer auf dem Weg zum direkten Achtelfinal-Einzug nun unter Zugzwang.

Die Leverkusener Patrik Schick, Nathan Tella und Ibrahim Maza jubeln gemeinsam nach Schicks Treffer zum 2:1 gegen den SC Freiburg.

Bayer Leverkusen verpasst dem SC Freiburg die erste Saisonniederlage und zieht mit den Breisgauern nach Punkten gleich. Die Werkself macht aus einem Rückstand einen 2:1-Erfolg.

19.10.2026 | 8:33 min

Brunner (45.+2) reichte für sein Tor ein genialer Moment im Duell mit Max Rosenfelder, spät legten Lamine Camara (83.) und Ansu Fati (90.+2) vor den Augen von Fürst Albert nach.

Freiburg muss sich gegen Bayern steigern

Wie schon bei der ersten Pflichtspiel-Niederlage bei Bayer Leverkusen (1:2) vor vier Tagen stotterte beim Sport-Club offensiv der Motor gewaltig, Chancen blieben Mangelware. Für das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen die Bayern am Sonntag (17:30 Uhr) muss eine gewaltige Steigerung her.

Der Fünfte der Ligue 1 schnürte die Breisgauer zu Beginn tief hinten ein, Mio Backhaus parierte früh per Fußabwehr gegen Mathys Detourbet (3.). Nach einer Viertelstunde musste dann auch schon Yannik Engelhardt verletzt raus, es lief wenig zusammen beim Sport-Club. Gerade nach vorne ging vor der Pause gar nichts, hinten rettete Backhaus gegen Mamadou Coulibaly (24.) und Brunner (27.) jeweils stark. 

Der Freiburger Stürmer Keisuke Goto jubelt mit seinem Teamkollegen Lukas Kübler vor der Fankurver nach seinem Treffer zum 2:1 gegen den FC Schalke 04

Der SC Freiburg startet gegen den tschechischen Klub FK Jablonec in die Conference League. Für Trainer Julian Schuster ein Jubiläum.

15.10.2026 | 1:05 min

Sekunden vor der Halbzeit lupfte Brunner den Ball dann traumhaft über Rosenfelder und blieb nach schneller Drehung allein vor dem Tor eiskalt. 

Freiburg in Halbzeit zwei aktiver

Nach dem Rückstand wurde Freiburg in Durchgang zwei deutlich aktiver, Lukas Kübler scheiterte nach Ecke am Ex-Leverkusener Lukas Hradecky (47.). Ansonsten fehlte weitgehend die Durchschlagskraft, stattdessen blieb Monaco über Konter wie beim erneuten Abschluss von Brunner (58.) und dem Abstauber-Treffer von Camara gefährlich.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 23.10.2026 im "heute Journal Up:date" ab 00:35 Uhr.

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