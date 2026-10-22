UEFA Conference League:Freiburg vergeigt Bayern-Generalprobe gegen Monaco
Der SC Freiburg hat die erste Niederlage in der Conference League kassiert. Für Gegner Monaco traf unter anderem U21-Nationalspieler Paris Brunner.
Bayern-Generalprobe missglückt: Der SC Freiburg hat auch wegen eines Treffers von Paris Brunner auf seiner Titelmission in der Conference League einen Dämpfer hinnehmen müssen.
Das Team von Julian Schuster verlor bei der AS Monaco um den deutschen Shootingstar mit 0:3 (0:1) und konnte dabei in keiner Phase an die starke Form aus der Frühphase der Saison anknüpfen. Mit drei Zählern nach zwei Spieltagen geraten die Breisgauer auf dem Weg zum direkten Achtelfinal-Einzug nun unter Zugzwang.
Brunner (45.+2) reichte für sein Tor ein genialer Moment im Duell mit Max Rosenfelder, spät legten Lamine Camara (83.) und Ansu Fati (90.+2) vor den Augen von Fürst Albert nach.
Freiburg muss sich gegen Bayern steigern
Wie schon bei der ersten Pflichtspiel-Niederlage bei Bayer Leverkusen (1:2) vor vier Tagen stotterte beim Sport-Club offensiv der Motor gewaltig, Chancen blieben Mangelware. Für das Spitzenspiel in der Bundesliga gegen die Bayern am Sonntag (17:30 Uhr) muss eine gewaltige Steigerung her.
Der Fünfte der Ligue 1 schnürte die Breisgauer zu Beginn tief hinten ein, Mio Backhaus parierte früh per Fußabwehr gegen Mathys Detourbet (3.). Nach einer Viertelstunde musste dann auch schon Yannik Engelhardt verletzt raus, es lief wenig zusammen beim Sport-Club. Gerade nach vorne ging vor der Pause gar nichts, hinten rettete Backhaus gegen Mamadou Coulibaly (24.) und Brunner (27.) jeweils stark.
Sekunden vor der Halbzeit lupfte Brunner den Ball dann traumhaft über Rosenfelder und blieb nach schneller Drehung allein vor dem Tor eiskalt.
Freiburg in Halbzeit zwei aktiver
Nach dem Rückstand wurde Freiburg in Durchgang zwei deutlich aktiver, Lukas Kübler scheiterte nach Ecke am Ex-Leverkusener Lukas Hradecky (47.). Ansonsten fehlte weitgehend die Durchschlagskraft, stattdessen blieb Monaco über Konter wie beim erneuten Abschluss von Brunner (58.) und dem Abstauber-Treffer von Camara gefährlich.
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