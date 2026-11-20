Das Traumpaar des Skisports, Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde, gibt Einblick, wie schwer - auch mental - die Rückkehr nach schlimmen Stürzen ist.

Der Ski-Weltcup ist zurück: Mikaela Shiffrin startet mit großen Zielen in die Saison. In Copper Mountain feiert ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde nach fast zwei Jahren Verletzungspause sein emotionales Comeback. 20.11.2026 | 45:41 min

Wenn demnächst auch die besten Abfahrer in den USA in die alpine Weltcup-Saison starten, sitzt Aleksander Aamodt Kilde daheim und verbringt viel Zeit mit der Reha. Wieder einmal.

Der Norweger, einst bester Abfahrer der Welt und mehrfacher Medaillengewinner bei Ski-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, hat in den vergangenen drei Jahren einige Tiefschläge einstecken müssen. Im Moment bremst ihn ein Achillessehnenriss, den er sich Mitte Oktober im Trainingslager in Chile zugezogen hat.

Kaputter Unterschenkel, kaputte Schulter

Wie schwierig die Rückkehr nach einer schweren Verletzung ist, erzählt Kilde in der fünfteiligen ZDF-Dokumentation "Am Limit - Skistars hautnah". In der Serie von Nick Fellows, Christian Salomon und Johan Eliasch lassen sich die besten Skirennläuferinnen und Skirennläufer durch eine ganze Weltcup-Saison begleiten.

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Im vergangenen Winter erst hatte Kilde sich nach einer im Januar 2024 erlittenen schweren Verletzung zurückgekämpft. Er war damals bei der Abfahrt von Wengen im Zielhang gestürzt, wobei er sich eine tiefe Schnittwunde im rechten Unterschenkel zugezogen und sich die Schulter ausgekugelt hatte.

Die große Ungewissheit

Später kam noch eine Entzündung mit Sepsis dazu. "Das war von 100 auf null", erzählte er. Bis dahin habe er sich in seiner Karriere "unzerstörbar" gefühlt.

Der 34-Jährige bezeichnet die Wochen und Monate danach als "die härteste Zeit meines Lebens". Nicht nur wegen der Schmerzen, "auch wegen der Ungewissheit", ob er es jemals wieder ganz an die Weltspitze schafft.

Shiffrins Ausrutscher mit fatalen Folgen

Nach so einer schweren Verletzung muss nicht nur der Körper wieder bereit sein, sondern auch der Kopf. Kildes Verlobte, Mikaela Shiffrin, hatte lange mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu kämpfen. Auch sie war gestürzt, beim Riesenslalom von Killington vor zwei Jahren. Ein Ausrutscher mit fatalen Folgen.

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Die US-Amerikanerin rammte sich dabei den Skistock in den Bauch. Die etwa sieben Zentimeter tiefe Stichwunde verfehlte den Dickdarm nur um ein paar Millimeter. Die Bauchmuskulatur war schwer beschädigt.

Blockade nach mehreren Operationen

Nach zwei Monaten und ein paar Operationen kehrte die sechsfache Gesamtweltcupsiegerin auf die Piste zurück. Im Slalom fand sie schnell zu alter Stärke, aber im Riesenslalom, jener Disziplin, in der der Unfall passiert war, hatte sie damals als amtierende Weltmeisterin eine mentale Blockade.

Shiffrin bekam den Sturz und die Folgen nicht aus dem Kopf. Ein Jahr nach dem Unfall sagte sie in der Doku:

Ich versuche, zum Tempo und Weltcup-Rhythmus im Riesenslalom zurückzukehren. „ Mikaela Shiffrin, Ski-Star

Kein Riesenslalom-Sieg mehr

Sie arbeite an Themen, gab sie damals zu, "die mich seit langem beschäftigen". Vielleicht tun sie das noch immer. Shiffrin hat bisher keinen Riesenslalom mehr gewonnen, stand seit ihrem Comeback in den 15 Weltcup-Rennen in dieser Disziplin nur einmal als Dritte auf dem Podest.

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Sich wieder zu überwinden, das war auch für Kilde ein Thema. "Ich dachte, das Comeback an die Spitze wäre leichter." Seine ersten Rennen in Copper Mountain und Beaver Creek fast 23 Monate nach seinem Unfall liefen gut. Womöglich sogar besser als erhofft.

Die Angst vor dem Sturz

Aber dann, zurück in Europa, war die Anfangseuphorie verflogen, auch körperlich spürte er die Strapazen. In Gröden kamen ihm Zweifel.

Ich wollte nicht stürzen, und das hatte ich ein bisschen im Kopf. „ Aleksander Aamodt Kilde, Ski-Star

Danach startete er nur noch in Livigno und in Crans-Montana. Auf die Klassiker in Wengen und Kitzbühel verzichtete er ebenso wie auf die Olympischen Spiele. "Er war nicht bereit", sagte der norwegische Cheftrainer Michael Rottensteiner.

Für die neue Saison wäre er wieder bereit gewesen. Er habe so viel Spaß auf Skiern gehabt wie schon lange nicht mehr, schrieb Kilde auf Instagram. Aber dann ereilte ihn das nächste Verletzungspech. Trotzdem: Ans Aufgeben denkt Kilde nicht.