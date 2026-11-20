Deutschland bekommt es im Viertelfinale der UEFA Nations League mit Belgien zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Immer noch ein Spieler von Weltklasse-Format: Belgiens Spielmacher Kevin De Bruyne. Quelle: Bruno Fahy/Belga/dpa

Die deutsche Fußball-Nationalelf trifft im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Belgien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die Spiele werden im Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 ausgetragen. Deutschland hat als Gruppensieger Heimrecht im Rückspiel. Vom 7. bis 13. Juni findet dann das Finalturnier der vier besten Teams statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

Die Auslosung in Nyon in voller Länge im englischen Originalton. 20.11.2026 | 32:05 min

Belgien steckt unter van Bommel im Umbruch

Hat die DFB-Elf mal wieder das sprichwörtliche Losglück gehabt? Vorsicht ist zumindest geboten. Die "Roten Teufel" sind nach vielen Jahren als heimlicher Titelfavorit derzeit eine Art Underdog. Unter dem neuen, in der Bundesliga bestens bekannten, Nationaltrainer Mark van Bommel wird rund um die Säule Kevin de Bruyne ein Umbruch vollzogen.

Dennoch gelang in der schwierigen Gruppe 1 der A-Liga hinter Frankreich und vor Italien die Qualifikation für das Viertelfinale. Schon bei der WM hatten die Belgier überrascht, waren dort bis ins Viertelfinale gekommen, wo Spanien spät zum 2:1 kam. Als einziges Team gelang den Belgiern in Amerika ein Tor gegen den späteren Champion.

Belgiens Fußball-Nationalteam hat Italien in die Schranken gewiesen und sich für die K.o.-Runde der Nations League qualifiziert. In Brüssel gewannen die "Roten Teufel" mit 4:1. 16.11.2026 | 2:58 min

Spanien gegen Frankreich, England gegen Norwegen

In einem weiteren Viertelfinal-Duell bekommen es Thomas Tuchels Engländer mit Norwegen zu tun. Der WM-Dritte hatte jüngst Spaniens Rekordserie von 43 Spielen ohne Niederlage beendet. Zudem spielen Spanien und Frankreich sowie die Niederlande und Portugal gegeneinander.

Sollte sich das deutsche Team durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger des Viertelfinals zwischen England und Norwegen. Im anderen Halbfinale geht es für Spanien oder Frankreich gegen den Sieger des Duells Niederlande gegen Portugal.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal. 16.11.2026 | 8:42 min

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Quelle: ZDF, SID