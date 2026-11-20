Viertelfinale ausgelost:Nations League: Deutschland muss gegen Belgien ran
Deutschland bekommt es im Viertelfinale der UEFA Nations League mit Belgien zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag.
Die deutsche Fußball-Nationalelf trifft im Viertelfinale der UEFA Nations League auf Belgien. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.
Die Spiele werden im Zeitraum zwischen dem 25. und 30. März 2027 ausgetragen. Deutschland hat als Gruppensieger Heimrecht im Rückspiel. Vom 7. bis 13. Juni findet dann das Finalturnier der vier besten Teams statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.
Belgien steckt unter van Bommel im Umbruch
Hat die DFB-Elf mal wieder das sprichwörtliche Losglück gehabt? Vorsicht ist zumindest geboten. Die "Roten Teufel" sind nach vielen Jahren als heimlicher Titelfavorit derzeit eine Art Underdog. Unter dem neuen, in der Bundesliga bestens bekannten, Nationaltrainer Mark van Bommel wird rund um die Säule Kevin de Bruyne ein Umbruch vollzogen.
Dennoch gelang in der schwierigen Gruppe 1 der A-Liga hinter Frankreich und vor Italien die Qualifikation für das Viertelfinale. Schon bei der WM hatten die Belgier überrascht, waren dort bis ins Viertelfinale gekommen, wo Spanien spät zum 2:1 kam. Als einziges Team gelang den Belgiern in Amerika ein Tor gegen den späteren Champion.
Spanien gegen Frankreich, England gegen Norwegen
In einem weiteren Viertelfinal-Duell bekommen es Thomas Tuchels Engländer mit Norwegen zu tun. Der WM-Dritte hatte jüngst Spaniens Rekordserie von 43 Spielen ohne Niederlage beendet. Zudem spielen Spanien und Frankreich sowie die Niederlande und Portugal gegeneinander.
Sollte sich das deutsche Team durchsetzen, wartet im Halbfinale der Sieger des Viertelfinals zwischen England und Norwegen. Im anderen Halbfinale geht es für Spanien oder Frankreich gegen den Sieger des Duells Niederlande gegen Portugal.
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