Alexander Zverev hat seine makellose Bilanz bei den ATP Finals bewahrt. Gegen den Franzosen Arthur Fils vergab er allerdings fünf Matchbälle. Zudem war er am Ende angeschlagen.

Alexander Zverev Quelle: dpa | Luca Bruno/AP/dpa

Drittes Spiel, dritter Sieg: Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat die Gruppenphase bei den ATP Finals ohne Satzverlust abgeschlossen und geht mit viel Selbstvertrauen ins Halbfinale. Der Weltranglistenerste aus Hamburg besiegte den Franzosen Arthur Fils 6:4, 7:6 (8:6) und unterstrich erneut seine Titelambitionen in Turin - auch wenn er im Tiebreak fünf Matchbälle vergab und am Ende angeschlagen war.

"Es ist eine lange Saison", sagte Zverev hinterher: "Am Ende geht es darum, einen Weg zum Sieg zu finden. Das habe ich heute geschafft, ich habe in zwei Sätzen gewonnen, darüber bin ich sehr glücklich."

Zverevs Aufschlag sitzt

Wie schon in den beiden Matches zuvor gegen Jodar und Shelton konnte sich Zverev auf seinen phänomenalen Aufschlag verlassen. Fils einzige Schwächephase im ersten Satz nutzte der Deutsche zudem mit dem entscheidenden Break zum 4:3. Der Franzose gab sich im Duell mit Zverev nicht auf. Aber Zverev wehrte zwei Satzbälle ab und bewies im Tiebreak Kämpfer-Qualitäten.

Später verriet der Hamburger, dass ihn im Tiebreak des zweiten Satzes Probleme am 2022 operierten Knöchel beim Aufschlag behindert hatten: "Das Thema wird mich wohl bis zum Ende meiner Karriere beschäftigen." Er sei aber zuversichtlich, im Halbfinale vollkommen fit anzutreten.

Mit dem zweiten Statement-Sieg bei den ATP Finals hat sich Alexander Zverev vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Er bezwang im zweiten Gruppenspiel in Turin Ben Shelton mit 6:2, 7:6 (7:4). 18.11.2026 | 1:19 min

Alcaraz angeschlagen

Zverev hatte schon vor der Partie als Gruppensieger festgestanden und trifft im Halbfinale am Samstag entweder auf den früheren Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus Russland oder den US-Amerikaner Frances Tiafoe. Medwedew und Tiafoe stehen sich am Freitagabend (20.30 Uhr) gegenüber.

Der angeschlagene Tennisstar Carlos Alcaraz könnte erst in einem möglichen Finale auf Zverev warten. Der 23-Jährige Spanier wird Medienberichten zufolge zur K.o.-Runde antreten, nachdem er am Donnerstag eine MRT-Untersuchung seines linken Oberschenkels hatte vornehmen lassen.

Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, eine perfekte Gruppenphase ohne Satzverlust gelang ihm aber erst zum zweiten Mal nach 2024.

Alexander Zverev übernimmt zum Jahresende die Führung der Weltrangliste. Der French-Open- und US-Open-Sieger ist damit nach Boris Becker der zweite Deutsche an der Spitze der Bestenliste. 13.10.2026 | 1:01 min

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Quelle: SID, dpa