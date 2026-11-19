Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind im Champions-League-Spiel bei Austria Wien ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Doch es war ein hartes Stück Arbeit.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben einen Pflichtsieg bei Austria Wien gefeiert. Die Münchnerinnen taten sich gegen den Königklassen-Neuling phasenweise schwer, siegten am Ende deutlich. 19.11.2026 | 9:55 min

Auswärtssieg für die Fußballerinnen des FC Bayern: Die Münchnerinnen gewannen am 5. Spieltag der Champions League der Frauen bei Austria Wien mit 4:0 (2:0). Für die Münchnerinenn trafen Klara Bühl (27.), Pernille Harder (45+1), Alara (75.) und Sophie Proost (90+2).

Die Bayern wurden damit ihrer Favoritenrolle gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht gerecht und stehen mit elf Punkten vorerst an der Tabellenspitze der Ligaphase - ein wichtiger Schritt in Richtung Viertelfinale, die ersten vier Teams ziehen direkt in die K.o.-Runde ein.

"Wir können zufrieden sein", sagte Giulia Gwinn im ZDF. Nun will der FC Bayern am 16. Dezember im Topspiel gegen Barcelona seinen derzeitigen Platz unter den besten vier Teams erfolgreich verteidigen: "Es ist schön, das selbst in der Hand zu haben im letzten Spiel. Wir haben uns eine super Ausgangssituation verschafft", so Gwinn.

Das war ein ekliges Spiel. Aber wir haben die Lösung gefunden. „ Bayern Münchens Giulia Gwinn

Trotz des klaren Ergebnisses war es ein ein hartes Stück Arbeit für die Bayerinnen. Die Austria, in dieser Saison erstmals in der Königsklasse dabei, zeigte eine couragierte Leistung und brachte die Münchnerinnen immer wieder in Bedrängnis. Doch die Favoritinnen erzielten in den entscheidenden Momenten die Treffer. Die Wienerinnen können sich trotz der Niederlage über einen Rekord freuen: Mit 9.124 Zuschauern stellten der KLub einen neuen Zuschauerrekord im österreichischen Vereinsfußball der Frauen auf.

Austria legt mutig los, die Bayern treffen

Angefeuert vom lautstarken Publikum zeigte die Austria einen mutigen Start und sorgte mit schnellen Kontern für Unruhe bei den Münchnerinnen. Der Favorit benötigte einige Minuten, um gegen die kompakte Defensive der Austria ihren Rhythmus zu finden, übernahm dann aber zunehmend die Spielkontrolle.

Nachdem der deutsche Meister zunächst einige gute Möglichkeiten liegen ließ, brach Bühl schließlich den Bann. Auch anschließend erspielten sich die Bayern zahlreiche Chancen, ließen jedoch häufig die nötige Präzision vermissen. Kurz vor der Pause erhöhte Harder, ehe Linda Dallmann noch am Pfosten scheiterte.

Schlusspunkt in der Nachspielzeit

Auch der Beginn der zweiten Halbzeit sorgten die tapfer kämpfenden Wienerinnen wieder für Unruhe in der Münchner Defensive. Torfrau Ena Mahmutovic verhinderte den möglichen Anschlusstreffer (58.). In der Folge ging es hin und her, Bayerns Alara traf den Pfosten, Wien konterte gefährlich mit Patricia Pfanner (63.).

Wie schon in der ersten Halbzeit befreien sich die Münchnerinnen aus der Druckphase mit einem Tor. Diesmal traf Alara sehenswert zu ihrem ersten Königsklassen-Tor und zur Vorentscheidung. Proost setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

In der Champions League der Frauen tritt der FC Bayern bei Austria Wien an. Das Spiel live im Stream. Kommentatorin: Meili Scheidemann. Moderation: Amelie Stiefvatter. 19.11.2026 | 140:11 min

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Quelle: ZDF