Neue Gesichter, neuer Teamgeist, neue Euphorie: Jürgen Klopp hat bei der Nationalmannschaft schon nach wenigen Spielen viel bewirkt. Wie ist dem Bundestrainer das gelungen?

Intensität, Begeisterung und ein klarer Plan: Die größten Stärken von Jürgen Klopp kommen in kürzester Zeit auch im Nationalteam zur Geltung. Reicht das schon für die Weltspitze? 19.11.2026 | 13:15 min

"Oh, wie ist das schön", schallte es am Montagabend durch das Berliner Olympiastadion, als die Spieler der deutschen Nationalmannschaft nach dem furiosen 5:0 gegen die Niederlande gerade auf ihrer Ehrenrunde unterwegs waren. Mittendrin: Bundestrainer Jürgen Klopp, der sich beim Jubel immer wieder auf die Brust klopfte - und nach nur sechs Spielen bereits einiges an neuer Euphorie rund um die DFB-Elf entfacht hat.

Es macht wieder Bock, die Nationalmannschaft zu gucken. „ Bengt Kunkel, Fan-Vorsänger beim DFB-Team

Kantersieg gegen die Niederlande sorgt für Begeisterung

"Das hat sehr viel Begeisterung ausgelöst. So kann es weitergehen", bringt es Bengt Kunkel, Vorsänger bei den Spielen des DFB-Teams, in der ZDFsportstudio-Sendung Bolzplatz auf den Punkt.

Begeistert haben zuallererst die Leistung und die fünf wunderbaren Treffer gegen den Erzrivalen, die der deutschen Mannschaft noch zum Gruppensieg in der Nations League verholfen haben.

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Klare Spielidee und bewährte Achse im DFB-Team

In den ersten Partien unter Klopp hat das Team aber auch grundsätzlich wieder ein klar erkennbares Gesicht bekommen. "Es wurde der Kern gefunden, mit dem Deutschland eine Idee hat, Fußball zu spielen", sagt Kunkel.

Zu diesem Kern gehören neben der bewährten Mittelachse aus Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz und Kai Havertz auch einige Neuentdeckungen. Allen voran die beiden Dribbler auf den Flügeln Derry Scherhant und Brajan Gruda.

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Scherhant, Gruda und Treu als Neuentdeckungen

"Was die beiden vor allem auszeichnet: Sie können wahnsinnig variabel spielen", findet Manfred Sedlbauer, Nationalmannschafts-Reporter bei "Sport 1" im Bolzplatz. "Sie können die Linie entlanggehen und eine Flanke schlagen, aber genauso gut in die Mitte ziehen. Und vor allem können sie im Eins-gegen-eins einen Gegenspieler sehr, sehr gut aussteigen lassen."

Zu Scherhant und Gruda, die in den letzten beiden Spielen zusammen auf drei Tore und drei Assists kamen, gesellt sich als dritter Aufsteiger der Außenverteidiger Philipp Treu. Der Freiburger kam "aus dem Nichts und ist jetzt schon irgendwie gesetzter deutscher Nationalspieler", so Sedlbauer.

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Wirtz blüht unter Klopp richtig auf

Aber auch etablierte Spieler profitieren merklich davon, dass jeder Akteur in Klopps 4-3-3-Formation seinen festen Platz hat – nämlich den, auf dem er am besten ist. Das beste Beispiel dafür ist der seit seinem Wechsel nach Liverpool oft kritisierte Florian Wirtz. Unter Klopp sei Wirtz nicht mehr auf der linken Seite "festgetackert", wie TV-Moderator Johannes B. Kerner es im Bolzplatz ausdrückt, sondern habe alle Freiheiten, sein Spiel aufzuziehen.

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"Ich genieße es, unter Jürgen Klopp zu trainieren und zu spielen", sagt Wirtz. "Er erreicht die Mannschaft gut, und das Spiel, das er spielen lässt, passt auch gut zu mir."

Klopp-Fußball mit Pressing und Gegenpressing

Mit dem Spiel meint Wirtz explizit das Pressing und Gegenpressing, das unter Klopp derart intensiv umgesetzt wird, dass in der jüngsten Länderspielpause die Niederlande wenig und Serbien gar nichts entgegensetzen konnten.

Die Basis dafür legt der Bundestrainer in einem ebenfalls äußerst intensiven Training. "Da wird sich überhaupt gar nichts geschenkt", berichtet Reporter Sedlbauer von diesen Einheiten.

Jürgen Klopp hebt sofort die Qualität jedes Einzelnen. „ Manfred Sedlbauer, Nationalmannschafts-Reporter

"Abseits des Platzes erkennt man, dass die Spieler ihm aufs Wort folgen. Sie vertrauen diesem Weg - und das ist wohl die größte Qualität von Jürgen Klopp", so Sedlbauer. "Wenn einer weiß, wie man eine Mannschaft anzündet, dann Jürgen Klopp", fasst es Bolzplatz-Moderatorin Lili Engels zusammen.

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Wo steht das DFB-Team wirklich?

Doch wie weit kann dieses Feuer die Mannschaft tragen? Und sind die Zweifel an der individuellen Qualität im Vergleich zu den absoluten Top-Nationen - wie unter anderem von Weltmeister-Trainer Jogi Löw genährt - nun bereits ausgeräumt?

"In der Spitze sehe ich uns auf Augenhöhe", widerspricht Vorsänger Kunkel dieser Kritik. Auch Sedlbauer hat "das Gefühl, dass die Qualität schon die ganze Zeit in dieser Mannschaft steckt. Jetzt ist es eben das erste Mal, vielleicht noch nicht überall, aber eben in sehr, sehr großen Ansätzen zur Geltung gekommen."

Etwas zurückhaltender zieht TV-Moderator Kerner im Bolzplatz schließlich dieses Fazit:

Sind wir internationale Spitzenklasse? Nein! Können wir Fußball? Ja! „ Johannes B. Kerner, TV-Moderator