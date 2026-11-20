Los geht's auf Schnee und Eis:Das ZDF startet in die neue Wintersport-Saison
Wintersport-Auftakt im Zweiten. Das ZDF überträgt ab Freitag von den Weltcups im Skispringen und Ski Alpin live im TV und im Stream.
Das erste Wintersport-Weltcup-Wochenende der neuen Saison steht vom 20. bis zum 22. November auf dem ZDF-Programm. Los geht es am heutigen Freitag ab 16:00 Uhr, mit dem Weltcup-Skispringen der Mixed Teams im norwegischen Lillehammer und dem Eisschnelllauf-Weltcup im japanischen Obihiro.
- Freitag, 20.11.: Wintersport live mit Skispringen Mixed-Team
- Samstag, 21.11: Wintersport live mit Skispringen und Ski Alpin
- Sonntag, 21.11. Wintersport live mit Skispringen und Ski Alpin
Ski Alpin live im Stream und im TV
Am Samstag, 21. November, ist "sportstudio live" von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 11:50 bis 18:00 Uhr auf Sendung und überträgt neben Skispringen und Eisschnelllauf zudem den alpinen Ski-Weltcup der Frauen und Männern im österreichischen Gurgl. Im Livestream auf ZDFsportstudio.de und ZDFheute sind die ersten Läufe der Slalom-Wettbewerbe der Frauen und Männer jeweils ab 10:30 Uhr zu verfolgen.
Samstag, 21.11.: Ski Alpin live mit Slalom der Frauen, 1. Lauf
Sonntag, 22.11.: Ski Alpin live mit Slalom der Männer, 1. Lauf
Neue ZDF-Doku: "Am Limit – Skistars hautnah"
Zum Start in die Wintersportsaison ist ab diesem Freitag die fünfteilige Doku-Serie "Am Limit – Skistars hautnah" im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die erste Folge wird zudem am Sonntag, 22. November, ab 14:30 Uhr auch im linearen ZDF gesendet.
Biathlon im ZDF ab Anfang Dezember
Das zweite ZDF-Wintersport-Wochenende der neuen Saison steht vom 4. bis zum 6. Dezember 2026 auf dem Programm, dann unter anderem mit dem Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen, den Weltcups im Langlauf und der Nordischen Kombination im norwegischen Trondheim sowie den Bob- und Skeleton-Weltcups von Männern und Frauen in Innsbruck.
Bis zum 25. März 2027 ist Wintersport in dieser Saison an mehr als 40 Sendetagen im ZDF sowie in zahlreichen Livestreams auf ZDFsportstudio.de, ZDFheute.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, inklusive der Vierschanzentournee der Frauen und Männer sowie diverser Weltmeisterschaften im Februar und März.
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