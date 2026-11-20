Wintersport-Auftakt im Zweiten. Das ZDF überträgt ab Freitag von den Weltcups im Skispringen und Ski Alpin live im TV und im Stream.

ZDF-Moderatorin Lena Kesting und Skisprung-Experte Severin Freund. Quelle: ZDF | AP/Trond Isaksen

Das erste Wintersport-Weltcup-Wochenende der neuen Saison steht vom 20. bis zum 22. November auf dem ZDF-Programm. Los geht es am heutigen Freitag ab 16:00 Uhr, mit dem Weltcup-Skispringen der Mixed Teams im norwegischen Lillehammer und dem Eisschnelllauf-Weltcup im japanischen Obihiro.

Emma Aicher hat den ersten Slalom der Saison gewonnen. Die 23-Jährige triumphierte im finnischen Levi. Für Aicher war es der sechste Weltcup-Sieg - der erste im Slalom. 14.11.2026 | 0:39 min

Ski Alpin live im Stream und im TV

Am Samstag, 21. November, ist "sportstudio live" von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Sonntag von 11:50 bis 18:00 Uhr auf Sendung und überträgt neben Skispringen und Eisschnelllauf zudem den alpinen Ski-Weltcup der Frauen und Männern im österreichischen Gurgl. Im Livestream auf ZDFsportstudio.de und ZDFheute sind die ersten Läufe der Slalom-Wettbewerbe der Frauen und Männer jeweils ab 10:30 Uhr zu verfolgen.

Neue ZDF-Doku: "Am Limit – Skistars hautnah"

Zum Start in die Wintersportsaison ist ab diesem Freitag die fünfteilige Doku-Serie "Am Limit – Skistars hautnah" im ZDF-Streaming-Portal zu sehen. Die erste Folge wird zudem am Sonntag, 22. November, ab 14:30 Uhr auch im linearen ZDF gesendet.

Biathlon im ZDF ab Anfang Dezember

Das zweite ZDF-Wintersport-Wochenende der neuen Saison steht vom 4. bis zum 6. Dezember 2026 auf dem Programm, dann unter anderem mit dem Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen, den Weltcups im Langlauf und der Nordischen Kombination im norwegischen Trondheim sowie den Bob- und Skeleton-Weltcups von Männern und Frauen in Innsbruck.

Sandra Flunger aus Österreich will als neue Bundestrainerin die deutschen Biathlon-Frauen zurück in die Erfolgsspur führen. Wie ist der Stand vor dem Saisonstart? 19.10.2026 | 1:55 min

Bis zum 25. März 2027 ist Wintersport in dieser Saison an mehr als 40 Sendetagen im ZDF sowie in zahlreichen Livestreams auf ZDFsportstudio.de, ZDFheute.de und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen, inklusive der Vierschanzentournee der Frauen und Männer sowie diverser Weltmeisterschaften im Februar und März.

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Quelle: ZDF