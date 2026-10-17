Bahnrad-WM in Shanghai: Grabosch sprintet zum Titel

Bahnrad-WM in Shanghai:Pauline Grabosch sprintet zum Titel über 1000-m-Zeitfahren
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Bahnradsprinterin Pauline Grabosch ist Weltmeisterin. Die 28-Jährige dominierte die Konkurrenz beim Zeitfahren über 1000 Meter sowohl in der Qualifikation als auch im Finale.
Sprinterin Pauline Sophie Grabosch hat bei der Bahnrad-WM in Shanghai die Goldmedaille im Zeitfahren gewonnen. Die 28-Jährige aus Magdeburg war am vorletzten Wettkampftag im Finale über die 1000 Meter in 1:04,572 Minuten nicht zu schlagen und bescherte dem deutschen Verband German Cycling in China den ersten Titel.
Erstes Einzelgold für Grabosch
Grabosch, die im Teamsprint bereits bei fünf Weltmeisterschaften sowie Olympia Bronze gewonnen hat, holte das erste WM-Einzelgold ihrer Karriere. Nach der klaren Bestzeit in der Qualifikation setzte sich Grabosch im Endlauf gegen Titelverteidigerin Hetty van de Wouw (1:05,223) und deren niederländische Landsfrau Sofie van Rooijen (1:05,398) durch. Im Velodrome von Shanghai ist es Graboschs zweite Medaille.
Mit Clara Schneider, die im nicht-olympischen Zeitfahren auf Rang 13 kam, und Lea Sophie Friedrich war sie im Teamsprint zu Bronze gefahren. Bei Weltmeisterschaft hatte Grabosch zuvor nur bei den Titelkämpfen 2018 in Apeldoorn mit Sprint-Bronze in einer Einzeldisziplin auf dem Podium gestanden.
Nach Bronze im Teamsprint und im Frauen-Vierer sowie dem Silber-Coup von ihrem Partner Maximilian Dörnbach im Keirin fuhr Grabosch zur vierten deutschen Medaille. Die WM endet am Sonntag.
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Quelle: dpa, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Bahnrad-WM 2026 in Shanghai" am 17.10.2026 um 11:35 Uhr.
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