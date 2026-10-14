Enttäuschung bei den Männern:Bahnrad-WM: Bronze für deutsche Teamsprinterinnen
Erstmals seit 2023 haben die deutschen Teamsprinterinnen wieder eine WM-Medaille gewonnen. Eine Enttäuschung gab es für die Männer.
Die deutschen Teamsprinterinnen haben zum Auftakt der Bahnrad-Weltmeisterschaften in Shanghai die Bronzemedaille geholt. Clara Schneider, Lea Sophie Friedrich und Pauline Grabosch siegten in 46,276 Sekunden im kleinen Finale gegen das russische Team, das als neutrale Mannschaft wieder zugelassen ist. Gold ging an China (45,578), das im Finale gegen Großbritannien (45,933) gewann.
Zwischen 2020 und 2023 hatten Grabosch, Friedrich und Emma Hinze viermal in Serie WM-Gold gewonnen. In den vergangenen beiden Jahren war das deutsche Team in zum Teil stark veränderter Besetzung leer ausgegangen. Hinze ist in diesem Jahr Mutter eines Sohnes geworden und will bei der Heim-EM in Berlin nächsten Februar ihr Comeback geben.
Gold gab's bei der EM für die deutschen Sprinterinnen:
Männer scheiden in Qualifikation aus
Eine Enttäuschung gab es im Teamsprint für die deutschen Männer. Henric Hackmann, Nik Schröter und Luca Spiegel schieden auf dem neunten Platz in der Qualifikation aus und verpassten damit auch wichtige Punkte im Rennen um die Olympia-Teilnahme.
Nicht zu schlagen war wieder einmal das niederländische Team um Top-Fahrer Harrie Lavreysen, der bereits seinen 21. Weltmeistertitel einfuhr und damit seinen Rekord weiter ausbaute.